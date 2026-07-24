Cinco ciudades, una hinchada: el recorrido de la GO! ASSISTANCE por el Mundial 2026

Desde Kansas City hasta Nueva York, la Unidad Móvil de Asistencia al Viajero de GO! ASSISTANCE acompañó a los argentinos que siguieron a la Selección por Estados Unidos. Esta es la crónica de un recorrido de más de 8.000 kilómetros contado a través de banderazos, hidratación y asistencia en cada ciudad.

Un banderazo empieza siempre igual: primero llegan los bombos, después las banderas, después el resto. En cualquier ciudad de Estados Unidos donde jugó la Selección argentina, esa secuencia se repitió durante el Mundial 2026. Y en medio de esa marea celeste y blanca, entre el calor del mediodía y las horas de caminata previas al partido, había un punto fijo al que muchos hinchas terminaban llegando sin buscarlo demasiado: la Unidad Móvil de Asistencia al Viajero de GO! ASSISTANCE.

No era un escenario ni un stand de fotos. Era, para quien necesitaba agua, cargar el celular o simplemente preguntar cómo volver al hotel, un lugar reconocible en medio de una ciudad desconocida.

El proyecto había arrancado meses antes, lejos de cualquier cancha. Definir rutas, coordinar proveedores, organizar alojamientos y anticipar las necesidades de miles de viajeros requería un trabajo de planificación que empezó en Buenos Aires y se puso a prueba, por primera vez en el territorio, en Kansas City.

Ahí se activó la Unidad Móvil por primera vez, con las primeras concentraciones de hinchas y el desafío de poner en funcionamiento, en terreno y a miles de kilómetros de casa, toda la logística pensada meses atrás. Fue el punto de partida de un recorrido que terminaría sumando más de 8.000 kilómetros a través de Estados Unidos.

De Kansas City el camino siguió hacia Dallas , donde la convocatoria de hinchas argentinos creció y con ella la necesidad de reforzar hidratación, orientación y servicios básicos para sostener las jornadas de banderazo y espera previa a los partidos . Cada nueva ciudad implicaba trasladar la base de asistencia, adaptarla a un escenario distinto y volver a estar disponible en el momento en que la gente empezaba a concentrarse.

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Miami y Atlanta llegaron después, con traslados extensos entre una parada y otra y la misma lógica repetida: encontrar el punto de mayor circulación de hinchas, instalar la Unidad Móvil y sostener la presencia durante los días de mayor movimiento. Finalmente, el recorrido cerró en Nueva York, la última parada de un viaje que había comenzado como un plan en un escritorio y terminó siendo un operativo real, sostenido ciudad tras ciudad durante todo el Mundial.

Un punto de encuentro en medio del recorrido

Más de 55.000 argentinos viajaron al Mundial protegidos con GO! ASSISTANCE, y muchos de ellos se cruzaron, en algún momento del recorrido, con la Unidad Móvil. Para quienes pasaban largas jornadas caminando bajo el sol antes de cada partido, tener un lugar fijo donde hidratarse resultó tan valioso como cualquier otro servicio: se entregaron gratuitamente más de 60.000 botellas de agua a lo largo de las cinco ciudades.

El celular, mientras tanto, se había vuelto una herramienta indispensable para todo: la entrada al estadio, el mapa para volver al hotel, la comunicación con la familia en Argentina. Por eso la posibilidad de cargarlo en la Unidad Móvil, en medio de una jornada de varias horas al aire libre, terminaba siendo una necesidad tan concreta como cualquier otra.

Las asistencias y la red de prestadores

Detrás de esa presencia visible en la calle había una estructura pensada para resolver imprevistos con rapidez. Desde la propia Unidad Móvil se coordinaron 40 asistencias directas, y esa capacidad de respuesta se apoyó en una red de más de 200 prestadores distribuidos en las ciudades donde jugó la Selección, lista para intervenir ante cualquier eventualidad médica o logística.

El proyecto estuvo encabezado por Maximiliano Pazos, CEO de GO! ASSISTANCE, quien resumió el criterio detrás de esa presencia constante: "Nosotros estamos donde hay que estar, cuidando a la hinchada", expresó Pazos.

Esa manera de entender la asistencia —estar físicamente disponible, no solo por teléfono— también se reflejó en la forma de resolver los gastos que una asistencia puede generar. Para eso se emitieron 450 tarjetas Visa virtuales GO!Pay, que permitieron cubrir de manera directa e inmediata distintas situaciones, sin las demoras habituales de un reintegro. En un país donde muchos hinchas argentinos pisaban por primera vez, contar con una cobertura de asistencia efectiva en destino terminó siendo tan importante como cualquier otro preparativo del viaje, algo que también puede evaluarse antes de salir a través del Mejor Seguro de Viaje disponible para distintos tipos de recorrido.

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Percusionistas, banderazos y comunidad

El acompañamiento no se limitó a lo médico o logístico. GO! ASSISTANCE brindó apoyo, alojamiento y logística a los percusionistas que marcan el ritmo en cada banderazo, esa base rítmica que sostiene el clima de la hinchada en las horas previas a un partido. La marca también participó en la organización de banderazos, fiestas exclusivas y eventos satélite, sumándose a los momentos de encuentro entre argentinos que, lejos de su país, encontraban en esas concentraciones una forma de sentirse en comunidad.

Esa sensación de comunidad fue, quizás, uno de los efectos menos planificados y más valorados del recorrido: la certeza de que, en medio de un país enorme y desconocido, siempre había un punto de referencia y otros compatriotas cerca.

El trabajo desde Buenos Aires

Nada de eso hubiera sido posible sin la coordinación que se sostuvo, en paralelo, desde Buenos Aires. Julieta Di Diego, jefa de Marketing de GO! ASSISTANCE, estuvo a cargo de organizar de manera remota la logística, los proveedores, los alojamientos y los materiales del recorrido, sincronizando a la distancia cada movimiento de la Unidad Móvil por Estados Unidos.

"Cerramos un caso de éxito a 8.000 kilómetros de distancia", afirmó Di Diego sobre el desafío de coordinar un proyecto de esta escala sin estar físicamente en cada ciudad, siguiendo de cerca cada etapa del viaje desde el otro lado del continente.

El cierre en Nueva York

Cuando la Unidad Móvil llegó a Nueva York, el recorrido que había empezado meses antes como un plan de trabajo terminó de cerrar el círculo. Las mismas escenas que se habían repetido en Kansas City, Dallas, Miami y Atlanta —los bombos, la espera, la búsqueda de un lugar donde hidratarse o cargar el celular— volvieron a aparecer, esta vez como la última parada de un viaje que había recorrido gran parte del país siguiendo a la Selección.

Reflexión final

Vivir un Mundial lejos de casa tiene una emoción propia, pero también trae consigo la incertidumbre de moverse en un país que no es el propio. En ese contexto, saber que existe un punto identificable al que acudir ante cualquier imprevisto cambia la manera de vivir el viaje. Por eso, antes de organizar una próxima salida al exterior, muchos viajeros recurren a un comparador asistencia al viajero para evaluar qué cobertura se ajusta mejor a cada recorrido.

La Unidad Móvil de GO! ASSISTANCE no cambió el resultado de los partidos ni fue protagonista de las postales del Mundial. Pero para miles de argentinos que caminaron ciudades desconocidas siguiendo a la Selección, fue el lugar donde saber que, de alguna manera, estaban acompañados.