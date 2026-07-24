24 de julio de 2026 Inicio
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Jugó el Mundial 2026, lo detuvieron y ahora dio positivo en un control antidoping

Un futbolista quedó envuelto en una polémica tras un control policial que detectó un positivo preliminar de sustancias y múltiples infracciones de tránsito.

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El jugador disputó tres oartidos con su selección durante la reciente Copa del Mundo.

El jugador disputó tres oartidos con su selección durante la reciente Copa del Mundo.

El futbolista Cristian Volpato, integrante del seleccionado de Australia durante el Mundial 2026, quedó envuelto en un escándalo que sacude al fútbol internacional. El mediocampista ofensivo de 22 años, actualmente jugador del Sassuolo de Italia, fue detenido por la policía de Sídney luego de ser interceptado en un control de tránsito en el que un test preliminar de drogas arrojó resultado positivo para cocaína.

Será la primera vez que se enfrenten en Pompeya.
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El episodio ocurrió durante la madrugada de este viernes y rápidamente ocupó los principales titulares deportivos del mundo. Según informó la Policía de Nueva Gales del Sur, Volpato fue detenido dos veces en la misma noche por conducir a una velocidad muy superior a la permitida.

En el segundo procedimiento, los agentes detectaron que el futbolista circulaba a 109 kilómetros por hora en una zona donde el límite máximo era de 60 km/h, sobre el Anzac Bridge de Sídney. Allí fue sometido a un control antidrogas en ruta cuyo resultado preliminar indicó la presencia de cocaína en su organismo. Posteriormente, los efectivos recolectaron una segunda muestra de fluido oral, que deberá ser analizada en un laboratorio para confirmar o descartar el primer resultado.

Las autoridades australianas confirmaron además que el volante había dado negativo en el test de alcoholemia realizado durante el primer control de tránsito, cerca de las 23, cuando también había sido infraccionado por exceso de velocidad. Como consecuencia de las infracciones, Volpato recibió multas económicas y la suspensión de su licencia internacional de conducir por seis meses. Bajo la legislación de Nueva Gales del Sur, conducir con presencia de cocaína puede derivar en nuevas sanciones una vez que se conozcan los resultados definitivos de laboratorio.

Cristian Volpato, en el partido que Australia jugó ante Egipto.

Cristian Volpato, en el partido que Australia jugó ante Egipto.

Quién es Cristian Volpato

Cristian Volpato nació en Sídney el 15 de noviembre de 2003 y posee raíces italianas. Tras iniciar su formación en Australia, emigró siendo adolescente a Italia para incorporarse a las divisiones inferiores de la Roma, donde debutó profesionalmente antes de ser transferido al Sassuolo. Durante varios años integró las selecciones juveniles de Italia, aunque finalmente decidió representar a Australia a nivel absoluto.

El cambio de federación se produjo pocos meses antes del Mundial 2026. Después de esperar sin éxito una convocatoria de la selección mayor italiana, el mediocampista aceptó el llamado de los Socceroos, decisión que le permitió disputar su primera Copa del Mundo. En el torneo jugó tres partidos con Australia, que logró superar la fase de grupos antes de quedar eliminada por Egipto en la instancia de 16avos de final, tras empatar 1-1 y caer en la definición por penales.

Dentro del fútbol australiano, Volpato era considerado una de las principales promesas de su generación por su capacidad técnica, visión de juego y desequilibrio ofensivo. Su crecimiento en la Serie A italiana y su participación mundialista lo habían colocado entre los futbolistas con mayor proyección del país oceánico.

Sin embargo, el episodio registrado en Sídney amenaza con afectar tanto su imagen pública como su futuro deportivo, dependiendo del desenlace de la investigación policial y de eventuales medidas disciplinarias que pudieran adoptar las autoridades deportivas.

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