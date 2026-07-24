24 de julio de 2026 Inicio
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El emocionante video de la Selección tras el Mundial: "La historia siempre la escribe Argentina"

La AFA publicó una pieza audiovisual que recorre el ciclo iniciado por Lionel Scaloni en 2018, agradece al cuerpo técnico y al plantel encabezado por Lionel Messi y destaca el legado de una generación que marcó una época en el fútbol argentino.

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La Selección argentina antes del partido frente a España por la final del Mundial 2026. 

La Selección argentina antes del partido frente a España por la final del Mundial 2026. 

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La cuenta oficial de la Selección argentina publicó un emotivo video en el que repasó los principales hitos del ciclo encabezado por Lionel Scaloni y Lionel Messi, además de agradecerle al cuerpo técnico y a los futbolistas por las conquistas obtenidas y el ejemplo que dejaron para millones de argentinos.

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Con imágenes que recorren el camino iniciado en 2018, cuando Scaloni asumió como entrenador interino, la producción invita a mirar hacia atrás y dimensionar una etapa que parecía impensada. "Si alguien te hubiera dicho en 2018 que un tal Scaloni nos iba a dar la mejor Selección argentina de la historia, ¿le hubieras creído?", plantea la narración.

El mensaje también recuerda el renacer de Messi después de las frustraciones con la camiseta albiceleste y el comienzo de una era que cambió la historia reciente del fútbol argentino. "Si alguien te hubiera asegurado que íbamos a ver a Messi sonreír otra vez después de aquella final del 2014... ¿lo hubieras soñado?", expresa la voz en off.

A lo largo del video aparecen imágenes del título conseguido en el Maracaná frente a Brasil, la consagración en el Mundial de Qatar 2022 y el bicampeonato de América, logros que la producción presenta como el resultado de un grupo que consiguió volver a unir al país detrás de un mismo objetivo.

La pieza también dedica un apartado al recorrido realizado en el Mundial 2026, en el que Argentina alcanzó el subcampeonato tras perder la final con España. "Hace tan solo un mes... íbamos a remontar partidos en el Mundial como en el potrero, un Messi con 39 años haría un hat-trick en el debut y dejábamos afuera a los ingleses para volver a ser finalistas del mundo", recuerda.

Sobre el cierre, la AFA define al plantel como "un equipo que hizo ordinario lo extraordinario" y deja un mensaje de optimismo para el futuro. "Hay más capítulos por escribir, porque la historia siempre la escribe Argentina. Esta camiseta cuenta con vos, porque si logramos todo esto, imaginate juntos lo que podemos seguir logrando", concluye el video.

Nicolás González anticipó una renovación en la Selección tras el Mundial

Nicolás González regresó este viernes a Escobar, donde fue recibido por vecinos, excombatientes de Malvinas y autoridades locales, y aprovechó el homenaje para analizar el presente de la Selección argentina tras el subcampeonato en el Mundial 2026. "Creo que va a haber un cambio importante, ya sea para la Selección, ya sea para cada uno de nosotros como personas", aseguró.

El extremo también fue consultado sobre una posible Finalissima frente a España y descartó que ese encuentro represente una revancha por la derrota en la final de la Copa del Mundo. "España es un merecido campeón. Jugaron mejor que nosotros, fueron superiores. Es parte del fútbol", reconoció.

Nicolás González dialogó con la prensa antes de recorrer Escobar en un camión de Bomberos.

Nicolás González dialogó con la prensa antes de recorrer Escobar en un camión de Bomberos.

Además, González agradeció el respaldo de los hinchas durante el recibimiento y pidió no prestar atención a las versiones que circularon en redes sociales tras la definición del Mundial. También recordó el triunfo ante Inglaterra y la bandera con la consigna "Las Malvinas son argentinas": "Podíamos quedar en la historia y lo hicimos de la mejor manera. Dejamos al país en lo más alto".

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