Ángela Torres se confesó con Rosalía y reveló un detalle inédito sobre un ex: "Me hizo perder..." La cantante argentina participó de una dinámica del primer show de su colega española en la que la personas invitada se "confiesa" con la intérprete de LUX como sacerdote. Agregar C5N en









Ángela Torres y Rosalía en el confesionario del primer show de la española en Argentina.

Durante el segmento del "confesonario" con Rosalía en su primer show en el Movistar Arena, Ángela Torres fue la persona invitada a confesarse con la intérprete de LUX como sacerdote y allí habló de "su perla". "Salí con alguien que me hizo perder mi ‘muchosidad’", lamentó la cantante argentina sobre el escenario este sábado.

"Entre mis amigas decimos que la ‘muchosidad’ es lo que te hace ser quien sos. Lo que te hace ser auténtica y brillar con tu brillo propio", explicó la hija de Gloria Carrá, quien asistió al concierto junto a La Joaqui, recientemente separada de Luck Ra, y Nicki Nicole.

Torres detalló cómo era la relación con su entonces novio, señaló que nunca se terminó de sentir parte de su vida y concluyó: "Salimos mucho tiempo y él no quería invitarme con sus amigos, no quería invitarme a salir de su vida. Solo quería que nos viéramos en su departamento".

Ángela Torres en el confesionario de LUX.



—"Salí con un chico que me hizo perderme a mí misma. No quería invitarme a ningún lado. Había un grupo musical de artistas que a mí me apasionaba y me dijo que, si yo quería ir, tenía que conseguir las entradas por mi cuenta.



Pero las… pic.twitter.com/JrPtXDyCwQ — Angela Torres Data (@_angeladata) August 2, 2026 "Había un grupo musical de artistas que a mí me apasionaba y me dijo que, si yo quería ir, tenía que conseguir las entradas por mi cuenta", ejemplificó la joven artista ante la atenta escucha de Rosalía, quien había coincidido en describir la situación de confesionario como "íntima".

La historia de Ángela, aún así, tuvo final feliz. "Las vueltas de la vida hicieron que ese grupo de artistas, al que yo tanto admiraba, me invitara a cantar con ellos. ¿Y adiviná quién estaba mirando desde la platea? ¡MI PERLA, ROSI!", concluyó la cantante entre los gritos y aplausos de todo el público.

El día exacto en el que Luck Ra admitió que no se quería casar con La Joaqui El cantante Luck Ra fue quien decidió dejar a La Joaqui, según contó Yanina Latorre, y ahora se filtró un video en el que admite que no se quiere casar con ella. Se pone nervioso y asegura que nunca fue hablando. ¿No la quería más? A pesar de que en el comunicado publicado digan que ambos estuvieron de acuerdo, Yanina detalló: “Ella borró todo de Instagram y lo bloqueó. Destruida, enamoradísima. Él la dejó. Él tiene 25 años y ella 32. Él está en Madrid en su mejor momento, ella tiene dos niñas. Están en diferente sintonía, él empezó a sentir que no podía con esa vida”. En tal sentido, agregó: “Ella enamoradísima, está devastada. Incluso se mudó a San Isidro por él. Fue a visitarlo a Madrid y él la dejó. No hay terceros en discordia. Quiere divertirse y digámoslo, sacarle punta”.