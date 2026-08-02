Elecciones en Santiago del Estero: eligen intendentes y concejales en 25 municipios

598 mil personas están habilitadas para votar. El Frente Cívico por Santiago compite en casi todo el territorio, mientras la oposición llega dividida a las ciudades de Santiago del Estero y La Banda.

Santiago del Estero tiene este domingo una jornada electoral clave para definir la composición del poder municipal durante los próximos cuatro años. Unos 598.000 electores están habilitados para votar en 25 de los 28 municipios de la provincia, en una elección que tendrá como principales focos de atención a la capital provincial y a La Banda.

Para los comicios fueron habilitadas 1.734 mesas, distribuidas en 225 establecimientos educativos. Entre las dos ciudades más importantes concentran cerca del 68% del padrón: Santiago del Estero reúne unos 236.900 electores, mientras que La Banda cuenta con aproximadamente 95.400.

El Frente Cívico por Santiago, espacio liderado por el senador nacional y exgobernador Gerardo Zamora, es la principal fuerza de la elección y presenta candidatos en 24 de los 25 municipios donde se votará. Clodomira, Beltrán y Villa Atamisqui no forman parte de la contienda.

En la ciudad de Santiago del Estero , la intendenta Norma Fuentes dejará su cargo y el oficialismo impulsa a Mario Benavente como candidato a sucederla. Su postulación cuenta con el respaldo de Zamora y del senador nacional José Emilio "Pichón" Neder.

La principal incógnita pasa por el desempeño de una oposición que llega fragmentada. Facundo Pérez Carletti encabeza la propuesta de Despierta Santiago, vinculada al PRO; Natalia Neme compite por la UCR; y Marianella Lezama Hid representa al Frente Renovador.

A esa disputa se suma La Libertad Avanza, que lleva a Beatriz Yunes como candidata. El espacio libertario realizó una actividad de cierre de campaña con una caminata por el centro de la capital, en la que participaron Yunes, el concejal Alejandro Parnás y los dirigentes nacionales Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón.

La elección en La Banda presenta un escenario más competitivo. El actual intendente Roger Nediani busca renovar su mandato al frente del Frente Compromiso y Unidad, un espacio de perfil localista que se distanció del massismo nacional.

El Frente Cívico apuesta por Llamil Abdala, actual secretario de Industria de la provincia, quien cuenta con el respaldo de Zamora y Neder. También compite Pablo Mirolo, exintendente de la ciudad y candidato del Frente Renovador de Sergio Massa.

La oferta electoral se completa con Miguel Torres, de La Libertad Avanza; Lorena Gladys Bazán, de Despierta Santiago; Luciano Rodríguez, de Somos Nosotros Somos Bandeños; Julio César Scabuzzo, de Proyecto Sur; y Gustavo Miranda, de Fuerza Vecinal.

Una oposición dividida frente a la estructura oficialista

La falta de una alianza opositora unificada es uno de los principales factores de la elección. En la capital, el PRO, la UCR, el Frente Renovador y La Libertad Avanza presentan candidaturas separadas. En La Banda, la dispersión es todavía mayor, con nueve postulantes que competirán por la intendencia.

En este escenario, el Frente Cívico busca aprovechar su despliegue territorial y su presencia en prácticamente todos los municipios en disputa. Zamora tuvo una participación activa durante la campaña y acompañó a los candidatos oficialistas en Santiago del Estero y La Banda.

Los resultados de este domingo permitirán medir la fortaleza del oficialismo provincial y el nivel de crecimiento de las fuerzas opositoras, especialmente de La Libertad Avanza. Con una oposición dividida y el Frente Cívico compitiendo en casi todo el territorio, el oficialismo parte como favorito para conservar una amplia mayoría de las intendencias.