El Papa León XIV expresó su preocupación por la crisis migratoria en Ceuta y pidió soluciones de paz

El sumo pontífice también pidió rezar por el fin de las guerras y recordó a las víctimas de los conflictos.

El Papa León XIV manifestó este domingo su preocupación por la situación que atraviesan los migrantes que intentan llegar a España desde Marruecos a través de la frontera de Ceuta . El sumo pontífice hizo referencia a la crisis después de rezar el Ángelus desde el Palacio Apostólico del Vaticano y dirigió un mensaje en español a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.

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“Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de Nuestra Señora de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia” , afirmó el Papa.

La declaración se produjo luego de los intentos masivos de ingreso registrados durante los últimos días, cuando miles de personas procedentes de Marruecos buscaron atravesar la frontera hacia territorio español. Parte de los migrantes intentó llegar a nado, en una situación que dejó un elevado número de víctimas.

Las cifras sobre el alcance de la crisis todavía no son coincidentes. Fuentes de las fuerzas de seguridad citadas por EFE estimaron que unas 73.500 personas habrían regresado a Marruecos y que l os fallecidos llegarían a 71 , mientras que las autoridades españolas manejan números diferentes y no confirmaron oficialmente esos datos. Las últimas estimaciones difundidas elevan incluso a 84 la cantidad de víctimas mortales.

En este contexto, el mensaje de León XIV puso el foco en la necesidad de encontrar una salida que permita afrontar la crisis migratoria desde una perspectiva de paz, estabilidad y justicia.

El llamado del Papa por el fin de las guerras

Durante su mensaje posterior al Ángelus, León XIV también renovó su pedido para que terminen los conflictos armados que continúan afectando a distintas regiones del mundo. El Papa llamó a mantener la oración tanto por las guerras que concentran la atención internacional como por aquellas que han quedado relegadas a un segundo plano.

“Continuemos rezando por la paz, para que en el mundo cesen las guerras y se encuentren soluciones diplomáticas a los conflictos”, expresó. Además, pidió recordar a las víctimas de las hostilidades y puso especial énfasis en las personas más vulnerables, entre ellas los niños, los ancianos y los enfermos. “Que el Señor consuele a quienes sufren y bendiga la labor de quienes llevan ayuda y consuelo”, agregó.

El Pontífice volvió así a reclamar respuestas diplomáticas frente a los conflictos y manifestó su cercanía con las poblaciones afectadas por la violencia. Entre las situaciones que continúan generando preocupación se encuentra la guerra en Ucrania, donde nuevos ataques provocaron víctimas en los últimos días.