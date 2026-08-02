2 de agosto de 2026 Inicio
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Cuándo vuelve a jugar River tras la derrota contra Rosario Central por el Torneo Clausura 2026

El Millonario perdió 1-0 con el Canalla en el Monumental, por lo que no levanta su desempeño y profundizó su racha negativa. Ahora, se preparará para su siguiente partido.

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River jugó con Rosario Central en el Monumental.

River jugó con Rosario Central en el Monumental.

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River enfrenta a Rosario Central en Núñez.
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El próximo encuentro de River será contra Tigre, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura. El cruce se jugará el sábado desde las 17 en el Don José Dellagiovanna y el Millonario buscará conseguir su segundo triunfo consecutivo en el campeonato, que representaría el primero como visitante. Por lo pronto, acumula una victoria y dos derrotas, mientras que el Matador lleva un triunfo y una caída.

Eduardo Coudet, entrenador de River.

Eduardo Coudet, entrenador de River.

El último enfrentamiento entre el conjunto de Núñez y el de Victoria se produjo el 7 de febrero, cuando el equipo todavía dirigido por Marcelo Gallardo sufrió un duro golpe en el Monumental y perdió 4-1 por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026. En aquel partido, Tiago Serrago, David Romero e Ignacio Russo con un doblete convirtieron para el Matador y Lautaro Rivero descontó para el Millonario.

El campeonato local es clave para River debido a que es una de las vías para clasificarse a la Copa Libertadores 2027. Para conseguir ese objetivo, deberá consagrarse campeón o finalizar en las primeras tres posiciones de la tabla anual, donde ahora se sitúa décimo.

Tobías Andrada se realizó la revisión médica antes de convertirse en el nuevo refuerzo de River

Tobías Andrada se convirtió en nuevo jugador de River. El mediocampista de 19 años se presentó en la Clínica Rossi para someterse a la revisión médica de rutina y luego se dirigió al Estadio Monumental, donde selló su contrato con la institución de Núñez hasta el 31 de diciembre de 2029.

El volante ya había quedado al margen del encuentro que Vélez le ganó a Talleres por 3-1 en Córdoba para acelerar las gestiones de su traspaso.

Tras intensas negociaciones, River alcanzó un acuerdo con el club de Liniers para adquirir el 70% del pase a cambio de seis millones de dólares. El convenio incluye además una cláusula para comprar un 20% adicional en caso de cumplirse determinados objetivos deportivos, condicionados a una elevada participación del jugador y a la obtención de un título por parte del conjunto millonario.

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