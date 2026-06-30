El gesto de Marcos Giles que habría desatado una crisis con Ángela Torres La pareja quedó en medio de la escena mediática luego de una situación inusual que pasó en vivo. ¿Qué pasará con la relación? Agregar C5N en









Marcos Giles y Ángela Torres, ¿en crisis? Revista GENTE

Ángela Torres presenció una insólita situación con su novio Marcos Giles que la descolocó en vivo y, si bien primero atinó a reírse, luego mostró cierta incomodidad al respecto. En las redes lo destrozaron y se especula con que lo sucedido podría haber detonado una crisis en la pareja.

Todo empezó durante la transmisión de Nadie Dice Nada. Nico Occhiato y Marcos Giles estaban entrevistando a un grupo de fans de la Selección argentina y uno de ellos envió un saludo a una localidad del interior del país. "Un saludo a la gente de Timbúes, Santa Fe, y a mi hermana que es fanática de ustedes y todas las mañanas los ve", saludó el fan.

"Un saludo a la hermana, eh", acotó uno de los amigos del grupo. "Un saludo a la gente de Timbúes", agregó Giles, y Occhiato le preguntó, "¿A alguien muy especial de Santa Fe?". Frente a esto, el novio de la cantante comentó entre risas: "La hermana de él, para Cande, te quiero mucho", junto a un gesto con su boca.

Ojalá algún día dejen de sexualizar a las mujeres es la lucha diaria de todos los días. Dirigirse con gestos obscenos a una mujer en 2026 con 30 años atrasa demasiado. Dejemos de naturalizar estos “chistes” y + en gente q influye a un público masculino pic.twitter.com/QSdW85wBQd — (@florang_000) June 29, 2026 Las críticas de los usuarios contra Marcos Giles Las imágenes se viralizaron rápidamente y los usuarios criticaron sin piedad los gestos y movimientos obscenos que Marcos realizó mientras se refería a la hermana del entrevistado. Además, muchos cuestionaron que tuviera esa actitud mientras su novia presenciaba la situación en vivo, lo que también le valió numerosas críticas en las redes sociales.

"Dirigirse con gestos obscenos a una mujer en 2026 con 30 años atrasa demasiado. Dejemos de naturalizar estos chistes y más en gente que influye a un público masculino"; "Faltarle el respeto a la novia, realmente no entiendo cómo nadie le puede decir 'che, no da'. Angelita, no sé qué esperás para salir de ahí"; "Ni hablar de la incomodidad de la novia, pero ella lo permitirá", fueron los comentarios.

Al mismo tiempo, la actitud que tuvo Giles con Ángela fue repudiada por la mismísima comunidad de Luzu. "Soy seguidora de Luzu desde hace mucho tiempo. Pídanle disculpas a Ángela en vivo"; "Hasta yo me sentí incómoda. Es horrible cuando tu pareja hace esas cosas"; "¿Cuántas veces la va a hacer este pibe? Cada vez es peor", reclamaron. Aunque ninguno de los dos se refirió públicamente al episodio y la pareja parece estar viviendo un buen presente, este sería un nuevo capítulo de las reiteradas situaciones que, para muchos, exponen y dejan en una posición incómoda a Torres frente a las actitudes de Giles.