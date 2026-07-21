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Marcos Giles hizo un comentario íntimo sobre Ángela Torres y en las redes lo fulminaron: "No se cansa de faltarle el respeto"

El streamer quedó en el centro de la polémica tras realizar una broma en la que reveló un detalle íntimo de la cantante, situación que desató una ola de críticas en las redes sociales.

Marcos Giles hizo un chiste intimó y fue criticado.

Marcos Giles hizo un chiste intimó y fue criticado.

Marcos Giles reveló un detalle íntimo sobre Ángela Torres durante la transmisión de Nadie Dice Nada y fue criticado sin piedad por los usuarios.

La formación de Argentina para la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra.
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La cantante estuvo al frente del programa de Nico Occhiato y entrevistó a su novio desde los Estados Unidos para que contara cómo se vivió la final entre Argentina y España en el Mundial 2026.

Mientras la conversación fluía, a la cantante le llamó la atención lo que estaba tomando Marcos, “¿qué estás tomando?, ¿birra?”, le preguntó Torres. “No, no, estoy tomando esta para no extrañarte tanto”, respondió él a modo de broma mientras mostraba la botella con la marca “Squirt”.

Captura de pantalla: Luzu tv

Captura de pantalla: Luzu tv

Mientras sus compañeros se reían por el comentario, la cantante explicó que era un chiste que ya había hecho antes, “igual es un chiste que ya me hizo. Ayer me mandó una foto con eso y me dijo ‘todo me recuerda a vos’”, reveló.

Pese a que el programa tomó con humorada la ocurrencia de Marcos Giles, en la redes sociales lo cuestionaron con dureza: “¿Falta mucho para que lo deje?”; “Este pibe no se cansa de faltarle el respeto”; “Que vergüenza me da este tipo, pobre Angela”; “La manera en que se desvalorizó Ángela Torres por estar con él. De esto no se vuelve.”, estos fueron algunos comentarios que dejaron plasmado los usuarios.

Captura de pantalla: Luzu tv

Captura de pantalla: Luzu tv

No es la primera vez: el gesto de Marcos Giles que incomodó a Ángela Torres durante la cobertura del Mundial 2026

No es la primera vez que Ángela Torres presencia en vivo una insólita situación con su novio Marcos Giles. Durante la cobertura de Nadie Dice Nada, en el que estaban cubriendo los primeros partidos de la Selección argentina. Nico Occhiato y Marcos Giles estaban entrevistando a un grupo de fans de la Selección argentina y uno de ellos envió un saludo a una localidad del interior del país. "Un saludo a la gente de Timbúes, Santa Fe, y a mi hermana que es fanática de ustedes y todas las mañanas los ve", saludó el fan.

"Un saludo a la hermana, eh", acotó uno de los amigos del grupo. "Un saludo a la gente de Timbúes", agregó Giles, y Occhiato le preguntó, "¿A alguien muy especial de Santa Fe?". Frente a esto, el novio de la cantante comentó entre risas: "La hermana de él, para Cande, te quiero mucho", junto a un gesto con su boca.

La inesperada situación descolocó en vivo a la cantante y, si bien primero atinó a reírse, luego mostró cierta incomodidad al respecto.

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