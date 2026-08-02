2 de agosto de 2026 Inicio
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A qué hora juega River vs. Rosario Central, por el Torneo Clausura: formaciones y cómo verlo en vivo

Será un duelo de “necesitados” ya que ambos no lograron sumar en lo que va del certamen: el Millonario perdió en sus dos primeras presentaciones, mientras que el Canalla logró sumar solo un punto por la igualdad en el debut.

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River recibirá a Rosario Central en el Monumental desde las 19.15.

River recibirá a Rosario Central en el Monumental desde las 19.15.

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River jugará ante Rosario Central este domingo en el estadio Monumental por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Zona B. El Millonario se volverá a ver ante su gente en medio de un ambiente hostil donde viene de dos derrotas consecutivas en el ámbito local.

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Para este duelo, El Chacho deberá hacer por lo menos tres cambios obligados por las lesiones de Marcos Acuña y Mauro Arambarri. En esa línea, Lautaro Rivero y el juvenil Facundo González se disputan un lugar en el lateral izquierdo, mientras que, en la mitad de la cancha, Fausto Vera volverá a la titularidad acompañando a Lucas Silva.

Pese al susto y su salida por precaución ante Gimnasia La Plata, Ángel Correa sería de la partida junto a colombiano, Rafael Santos Borré, que podría volver a la titularidad para ser la referencia de área, en lugar de Lucas Beltrán.

Por su parte, el Canalla tiene tan solo tres puntos en el torneo tras el empate sin goles ante Racing en el Gigante de Arroyito y la derrota en el debut, ante el reciente campeón, el Pirata cordobés. En ese sentido, por mal rendimiento con el que cerró el primer semestre y el arranque del de este sin victorias, puso al entrenador Jorge Almirón bajo la lupa.

Pensando en el duelo en el Monumental, el exentrenador de Boca no haría muchos cambios con respecto al once que empató frente a la Academia el martes pasado y volverá a apostar al mismo 11, con Ángel Di María como capitán del equipo.

River vs. Rosario Central: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 19.15
  • Televisión: ESPN Premium
  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Estadio: Monumental

River vs. Rosario Central: probables formaciones

  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero o Facundo González; Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván; Ángel Correa; Lucas Beltrán o Rafael Santos Borré y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
  • Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.

Noticia en desarrollo.-

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