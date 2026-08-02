A qué hora juega River vs. Rosario Central, por el Torneo Clausura: formaciones y cómo verlo en vivo Será un duelo de “necesitados” ya que ambos no lograron sumar en lo que va del certamen: el Millonario perdió en sus dos primeras presentaciones, mientras que el Canalla logró sumar solo un punto por la igualdad en el debut. Por Agregar C5N en









River recibirá a Rosario Central en el Monumental desde las 19.15. @RosarioCentral

River jugará ante Rosario Central este domingo en el estadio Monumental por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Zona B. El Millonario se volverá a ver ante su gente en medio de un ambiente hostil donde viene de dos derrotas consecutivas en el ámbito local.

El entrenador Eduardo Coudet está siendo mirado de reojo por los hinchas ya que no solo perdió en el torneo local, sino que además arrastra la derrota por Copa Argentina en lo que marcó el inicio del semestre y la final del Torneo Apertura contra Belgrano.

Para este duelo, El Chacho deberá hacer por lo menos tres cambios obligados por las lesiones de Marcos Acuña y Mauro Arambarri. En esa línea, Lautaro Rivero y el juvenil Facundo González se disputan un lugar en el lateral izquierdo, mientras que, en la mitad de la cancha, Fausto Vera volverá a la titularidad acompañando a Lucas Silva.

Pese al susto y su salida por precaución ante Gimnasia La Plata, Ángel Correa sería de la partida junto a colombiano, Rafael Santos Borré, que podría volver a la titularidad para ser la referencia de área, en lugar de Lucas Beltrán.

Por su parte, el Canalla tiene tan solo tres puntos en el torneo tras el empate sin goles ante Racing en el Gigante de Arroyito y la derrota en el debut, ante el reciente campeón, el Pirata cordobés. En ese sentido, por mal rendimiento con el que cerró el primer semestre y el arranque del de este sin victorias, puso al entrenador Jorge Almirón bajo la lupa.