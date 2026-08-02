Horror en Mar del Plata: fue a una entrevista laboral y la encontraron muerta

La madre de la víctima, Juana Mailén Antonich, denunció que la familia tuvo que investigar por sus propios medios porque la Policía no les tomó la denuncia por su desaparición. Fue encontrada por su hermano en una playa del sur.

Una mujer de 25 años fue encontrada muerta en Mar del Plata cuando salió de su casa para una entrevista de trabajo y no se supo más sobre ella. La familia de la víctima acusa que fue engañada y que la Policía no les tomó la denuncia sobre su desaparición. Por el caso hay dos personas detenidas.

Mar del Plata: mataron de un balazo en el pecho a un ferretero que intentó frenar un robo

El hecho ocurrió el pasado viernes por la tarde cuando Juana Mailén Antonich , madre de dos niñas de 1 y 6 años, cuando fue vista por última vez en la zona de Punta Mogotes, donde es oriunda, para asistir a una supuesta entrevista laboral y nunca regresó.

En las últimas horas, su cuerpo fue encontrado por su propio hermano en una playa de la zona sur de dicha localidad balnearia, oculto debajo de un contenedor y envuelto en una sábana, con sus pertenencias quemadas al rededor del lugar.

Antonich había sido contactada a través de Facebook por una propuesta de trabajo. Le indicaron que debía presentarse en un supuesto balneario de la zona de Punta Mogotes para realizar una entrevista y le pidieron una foto para gestionar un carnet.

En diálogo con el medio local 0223, María, madre de la víctima de 25 años, consideró que todo se trató de un engaño ya que a su hija la contactaron por redes porque estaba buscando trabajo. “ Tiene dos hijas y necesitaba trabajar . Le dijeron que fuera a un balneario que no existe, el 'Balneario Punta Mogotes Cero'. La pasó a buscar un remisero y la llevaron engañada. Ahí la estaban esperando tres hombres más ”, indicó.

Femicidio en Mar del Plata: hay dos detenidos

Luego que la familia de Juana Antonich hiciera la denuncia, pero no fue tomada por la Policía ellos comenzaron la búsqueda. Tras la aparición del cuerpo sin vida, se inició una investigación judicial para esclarecer el crimen y determinar las responsabilidades, la familia reclama que el caso no quede impune.

A raíz de ello, la Justicia comenzó con la revisión de cámaras de vigilancia de la zona, señales de los celulares y buscando la declaración testimonial de testigos. En las últimas horas, la Justicia logró la detención de dos sospechosos.

María le indicó al mismo medio que una amiga logró acceder a su cuenta de Facebook de su hija y encontraron la conversación que mantuvo con la persona que la había citado para la entrevista laboral. “A partir de ahí investigamos nosotros: la familia, los hermanos, la mamá y una amiga. Sin ayuda de la Policía”, sostuvo.

"Quiero que las chicas sepan que ese supuesto balneario no existe. Si las citan para una propuesta de trabajo en ese lugar o las pasa a buscar un remisero como parte del trabajo, desconfíen. Es todo una mentira”, advirtió.