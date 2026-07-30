La frase letal de La Joaqui sobre Tuli Acosta que se filtró tras la separación con Luck Ra: "Me arruinó..." El periodista Pepe Ochoa contó en detalle la conversación que tuvo la cantante con sus amigas sobre la influencer: aseguran que la provocaba por redes sociales. Agregar C5N en









La Joaqui sobre Tuli Acosta. Redes sociales

La separación de La Joaqui y Luck Ra trajo escándalos inesperados con una tercera en discordia: Tuli Acosta. En Bondi Live aseguraron que la cantante está enojada con la influencer por ciertas actitudes y se filtró la palabra con la que la describió en su grupo de amigas: “Me arruinó la vida”.

Si bien La Joaqui contó que se separaron con un comunicado, Pepe Ochoa fue quien reveló todo el detalle del escándalo en LAM: “Queremos comunicar antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués; que nuestra relación llegó a su fin. Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobretodo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares”.

LA JOAQUI HABRÍA PEDIDO QUE DEJEN DE SEGUIR A TULI: “ES LO PEOR QUE ME PASÓ EN LA VIDA” pic.twitter.com/n4AXLqETDT — Bondi (@bondi_liveok) July 30, 2026 Ochoa apuntó contra Tuli Acosta: “Ella es la amiga metida, la que llena cabezas. Ahora anda de metida con Luck Ra. Todos en el ambiente la odian y no se animan a decirlo”. También contó que Tuli le fue infiel a Lit Killah con Lauti Gram.

Además, Pepe contó el pedido de La Joaqui a sus amigas: “Cuando corta termina diciendo a su grupo de amigas: ‘dejen de seguir a esta puta porque es lo peor que me pasó en la vida’”. Y sumó: “Ellos venían siendo amigos mucho antes del vínculo con La Joaqui”.

"Tuli Acosta copiaba sistemáticamente a La Joaqui": una por una, todas las pruebas El vínculo entre Luck Ra y La Joaqui se terminó, según ellos mismos confirmaron. Pero Tuli Acosta quedó envuelta en un escándalo como la tercera en discordia y Pepe Ochoa en Bondi Live detalló algo que nadie sabía: “Tuli copiaba sistemáticamente a La Joaqui”.