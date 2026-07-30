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La frase letal de La Joaqui sobre Tuli Acosta que se filtró tras la separación con Luck Ra: "Me arruinó..."

El periodista Pepe Ochoa contó en detalle la conversación que tuvo la cantante con sus amigas sobre la influencer: aseguran que la provocaba por redes sociales.

La Joaqui sobre Tuli Acosta.

La Joaqui sobre Tuli Acosta.

Redes sociales

La separación de La Joaqui y Luck Ra trajo escándalos inesperados con una tercera en discordia: Tuli Acosta. En Bondi Live aseguraron que la cantante está enojada con la influencer por ciertas actitudes y se filtró la palabra con la que la describió en su grupo de amigas: “Me arruinó la vida”.

Colegas, autoridades y fanáticos de todo el mundo se sumaron a las despedidas tras conocerse la noticia.
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Si bien La Joaqui contó que se separaron con un comunicado, Pepe Ochoa fue quien reveló todo el detalle del escándalo en LAM: “Queremos comunicar antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués; que nuestra relación llegó a su fin. Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobretodo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares”.

Ochoa apuntó contra Tuli Acosta: “Ella es la amiga metida, la que llena cabezas. Ahora anda de metida con Luck Ra. Todos en el ambiente la odian y no se animan a decirlo”. También contó que Tuli le fue infiel a Lit Killah con Lauti Gram.

Además, Pepe contó el pedido de La Joaqui a sus amigas: “Cuando corta termina diciendo a su grupo de amigas: ‘dejen de seguir a esta puta porque es lo peor que me pasó en la vida’”. Y sumó: “Ellos venían siendo amigos mucho antes del vínculo con La Joaqui”.

"Tuli Acosta copiaba sistemáticamente a La Joaqui": una por una, todas las pruebas

El vínculo entre Luck Ra y La Joaqui se terminó, según ellos mismos confirmaron. Pero Tuli Acosta quedó envuelta en un escándalo como la tercera en discordia y Pepe Ochoa en Bondi Live detalló algo que nadie sabía: “Tuli copiaba sistemáticamente a La Joaqui”.

“Por ejemplo, La Joaqui se compraba un termo, esos termos que hay millones. Y ¿qué pasaba tres o cuatro días después? Aparecía Tuli Acosta con Luck Ra con el mismo termo”, contó Ochoa.

En tal sentido, Pepe agregó: “Luck Ra subía esta historia (con una foto de dos loros sobre un cable) y escribía: ‘vi estos loritos caminando y somos nosotros La Joaqui’. Y a las dos horas, Tuli subía la misma historia, pero sin el texto”.

También Ochoa contó que La Joaqui le preguntaba a Luck Ra si veía toda la película completa, pero él no se daba cuenta. Esto habría sucedido hasta el final de su vínculo y la relación entre ellas se habría terminado tiempo atrás.

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