Noche de chicas: la salida de La Joaqui con Ángela Torres y Nicki Nicole para ir a ver a Rosalía

Las cantantes se mostraron cómplices y divertidas en una noche que combinaron con el show de la artista española y luego un karaoke.

En medio de la separación con Luck Ra, La Joaqui está rehaciendo su vida y se mostró junto a sus amigas en una “noche de chicas”: junto a Nicki Nicole, fueron a apoyar a Ángela Torres en la primera presentación de Rosalía en Buenos Aires, después de la polémica que la tuvo como protagonista por reposteo en TikTok a Mia Khalifa tras la final del Mundial 2026.

Antes del show, las tres posaron en un auto color negro con sus looks con mucho cuero para el evento, lentes y se mostraron buena onda, cómplices para ir a apoyar a la sobrina de Diego Torres que estuvo como invitada en la sección del Confesionario.

Las imágenes fueron las que publicó la misma Joaqui en sus feed y luego en sus propias historias, le dedicó una historia a Ángela cuando estaba sobre el escenario. “Siempre diamante, nunca perla” , le dedicó.

A pesar de que en el comunicado publicado digan que ambos estuvieron de acuerdo, Yanina detalló: “Ella borró todo de Instagram y lo bloqueó. Destruida, enamoradísima. Él la dejó. Él tiene 25 años y ella 32. Él está en Madrid en su mejor momento, ella tiene dos niñas. Están en diferente sintonía, él empezó a sentir que no podía con esa vida”.

En tal sentido, agregó: “Ella enamoradísima, está devastada. Incluso se mudó a San Isidro por él. Fue a visitarlo a Madrid y él la dejó. No hay terceros en discordia. Quiere divertirse y digámoslo, sacarle punta”