Noche de chicas: la salida de La Joaqui con Ángela Torres y Nicki Nicole para ir a ver a Rosalía

En medio de la separación con Luck Ra, La Joaqui está rehaciendo su vida y se mostró junto a sus amigas en una “noche de chicas”: junto a Nicki Nicole, fueron a apoyar a Ángela Torres en la primera presentación de Rosalía en Buenos Aires, después de la polémica que la tuvo como protagonista por reposteo en TikTok a Mia Khalifa tras la final del Mundial 2026.
Antes del show, las tres posaron en un auto color negro con sus looks con mucho cuero para el evento, lentes y se mostraron buena onda, cómplices para ir a apoyar a la sobrina de Diego Torres que estuvo como invitada en la sección del Confesionario.
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Las imágenes fueron las que publicó la misma Joaqui en sus feed y luego en sus propias historias, le dedicó una historia a Ángela cuando estaba sobre el escenario. “Siempre diamante, nunca perla”, le dedicó.
El día exacto en el que Luck Ra admitió que no se quería casar con La Joaqui
El cantante Luck Ra fue quien decidió dejar a La Joaqui, según contó Yanina Latorre, y ahora se filtró un video en el que admite que no se quiere casar con ella. Se pone nervioso y asegura que nunca fue hablando. ¿No la quería más?
A pesar de que en el comunicado publicado digan que ambos estuvieron de acuerdo, Yanina detalló: “Ella borró todo de Instagram y lo bloqueó. Destruida, enamoradísima. Él la dejó. Él tiene 25 años y ella 32. Él está en Madrid en su mejor momento, ella tiene dos niñas. Están en diferente sintonía, él empezó a sentir que no podía con esa vida”.
En tal sentido, agregó: “Ella enamoradísima, está devastada. Incluso se mudó a San Isidro por él. Fue a visitarlo a Madrid y él la dejó. No hay terceros en discordia. Quiere divertirse y digámoslo, sacarle punta”