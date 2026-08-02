2 de agosto de 2026 Inicio
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A qué hora juega Newell's vs. Boca, por el Torneo Clausura: formaciones y cómo verlo en vivo

El Xeneize, que viene de clasificarse a la Copa Sudamericana, buscará seguir por la senda de la victoria y tratar de revertir la imagen en el torneo local ya que perdió la fecha anterior. Para este choque Arruabarrena hará cambios respecto al choque internacional.

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Boca jugará contra Newells  en Rosario desde las 17

Boca jugará contra Newell's  en Rosario desde las 17, por la tercera fecha del Torneo Clausura.

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Boca jugará este domingo contra Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa, en Rosario, por la tercera fecha del Torneo Clausura, en busca de sumar de a tres luego de la derrota ante Riestra. Por su parte, los rosarinos intentarán dar el batacazo de lograr su segunda victoria consecutiva en la Zona A.

Boca podría tener varios partidos fuera de la Bombonera.
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Mientras en el ámbito local, cayó por 3 a 0 ante Deportivo Riestra en el debut, por lo que el entrenador, Rodolfo “Vasco” Arruabarrena realizará varios cambios en el 11 ideal respecto a ese último encuentro en busca de revertir la imagen y empezar a cosechar de a tres.

Milton Delgado y Lautaro Blanco son dos de los jugadores que podrían dejar su lugar para darles un descanso ya que prácticamente jugaron todo desde el inicio del semestre y el Vasco hará una rotación por la seguidilla de partidos que tiene en el futuro.

En esa línea, el lateral izquierdo podría dejarle su lugar a Malcom Braida. En tanto, por el mediocampista central aparecen más opciones de reemplazo: Williams Alarcón y Camilo Rey Domenech serían los dos que pelean por meterse entre los titulares.

De mitad de cancha para adelante, Paredes y Santiago Ascacíbar serán los referentes. En la delantera, no se esperan cambios y Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel, sería el tridente atacante.

Por su parte, los locales debutaron en el Clausura con una trabajada victoria por la mínima diferencia ante Talleres de Córdoba. Mientras que contra Independiente en el Libertadores de América, cayó por el mismo resultado. Con tres puntos, marcha octavo en la Zona A.

El conjunto dirigido por Frank Darío Kudelka debe sumar de a tres para poder desprenderse de las últimas posiciones de la tabla anual tras un primer semestre en el que apenas sumó 15 puntos.

Sobre el equipo titular que reciba al conjunto de La Ribera no se esperan demasiadas modificaciones con respecto al equipo que cayó ante Independiente, aunque no podrá contar con Walter Núñez, que salió lesionado a los 31 minutos de la primera etapa.

Newell's vs. Boca: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 17
  • Televisión: TNT Sports Premium
  • Árbitro: Andrés Merlos
  • Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

Newell's vs. Boca: probables formaciones

  • Newell's: Josué Reinatti; Franco Escobar, Bruno Cabrera, Lautaro Gianetti, Martín Luciano; Luca Regiardo, David Sotelo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Thomas Ríos; Ignacio Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.
  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal o Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa o Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

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