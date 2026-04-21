La conductora de Sálvese Quien Pueda sufrió una descompensación mientras se encontraba en su casa junto a Diego Latorre. El audio del episodio, filtrado por su hija Lola en redes sociales, despertó las alarmas sobre el estado de salud de la panelista.

Yanina Latorre sufrió una sorpresiva descompensación en su domicilio mientras revisaba su vestidor junto a su esposo, Diego Latorre. La mediática manifestó sentirse mal de forma repentina, situación que derivó en un audio viral donde ella misma relata el malestar ante la mirada del exfutbolista.

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La secuencia ocurrió en el interior de la habitación mientras la conductora acomodaba su placard y organizaba su ropa en compañía del comentarista deportivo. En el registro de audio que circuló por TikTok, la panelista analizaba diferentes prendas hasta que el tono de su voz cambió y expresó un malestar.

"Ay, me bajó la presión, me voy a desmayar", lanzó la comunicadora con un evidente signo de fragilidad que asustó a su círculo íntimo. La frase se repitió un par de veces mientras Diego intentaba asistirla con calma, bajo la sospecha de que el cuadro nació por una falta de alimentación previa.

Ante el desvanecimiento, la conductora solicitó soporte a su pareja para evitar una caída. "Ayudame, despacio, no me siento bien, tengo algo raro", atinó a decir mientras Diego Latorre le sugería beber agua para recuperarse de a poco.

Lola Latorre fue la responsable de difundir el material en sus redes sociales, motivo por el cual la situación se viralizó rápidamente. La joven le quitó dramatismo a lo sucedido mediante un comentario cargado de humor para tranquilizar a la comunidad de fanáticos de su madre.

"Mi mamá se desmaya ordenando el vestidor y lo graba sin querer, me estallo", escribió la hija del matrimonio para confirmar que el susto terminó bien. De este modo, la situación quedó como una anécdota que, afortunadamente, no requirió de una internación ni de cuidados que requirieran intervención médica inmediata.

Yanina Latorre al set de filmación con Wanda Nara

Yanina Latorre integrará el equipo actoral de la nueva ficción producida por Wanda Nara. La empresaria compartió imágenes exclusivas del detrás de escena de Triángulo amoroso, donde la panelista ocupará un lugar destacado dentro del reparto.

La serie tratrá sobre el polémico vínculo de la conductora con su exmarido, Maximiliano López, con la participación de actores que interpretarán a personas que atravesaron o atraviesan la vida de los protagonistas. Débora Nishimoto asumirá el rol de Valeria, personaje inspirado en la China Suárez, mientras que Pachu Peña y Georgina Barbarossa interpretarán a los abogados de la expareja.

Yanina Latorre Wanda Nara Redes sociales

El elenco estelar suma nombres de peso como Lucas Spadafora y Lautaro Rodríguez, quienes aportarán polémica y humor a esta historia basada en hechos reales. Yanina Latorre, por su parte, consolidará su faceta como actriz en una producción que promete altos niveles de audiencia y una fuerte repercusión en todas las redes sociales.