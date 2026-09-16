La participante uruguaya recibió la visita de sus seres queridos y un ofrecimiento la hizo emocionar hasta las lágrimas.

De cara a la gran final de esta noche, las dos finalistas de Gran Hermano vivieron uno de los momentos más emotivos de paso por el reality: recibieron la visita de sus seres queridos antes de enfrentarse a la gran definición.

Final de Gran Hermano 2026 entre Sol y YIpio, en vivo: quién será la ganadora de la Generación Dorada

En el caso de Yipio, la emoción traspasó la pantalla. La participante se reencontró con su hija Lara de 18 años y con su pareja “Chocolatito”, quienes llegaron a la casa para acompañarla en esta apasionada final . También recibió a Andrea Del Boca y La Maciel, dos de sus grandes compañeras dentro del reality.

Con presencia de las cámaras, la pareja de la uruguaya decidió aprovechar el momento para hacerle una romántica propuesta de matrimonio. "Voy a aprovechar porque lo hice una vez, arriba de un show, y ahora sin anillo, pero enfrente de todas las cámaras y todas las personas, te quiero pedir si te querés casar conmigo" , expresó.

La respuesta de Yipio fue al instante. Visiblemente emocionada y sin ocultar su emoción aceptó. Fiel a su estilo, la comediante le pidió que vaya organizando los preparativos para cuando termine su participación en el reality: “Y más te vale que lo vayas organizando, porque cuando salga me quiero casar con la nueva escuela".

En medio de los nervios por conocer quién se consagrará como la gran ganadora de la Generación Dorada , Yipio recibió la inesperada propuesta para sellar su amor con el hombre que la acompañó desde el principio.

La propuesta de "Chocolatito" a Yipio.

Ángel De Brito adelantó quien gana Gran Hermano

El conductor compartió información que recibió sobre la definición y dejó a la vista un giro inesperado en la tendencia del público.

"Yo estoy inclinado por una de las dos participantes. Pero no es la información que tengo", aclaró antes de dar el dato que generó mayor repercusión. Sobre sus preferencias, fue directo: "Entre Yipio y Sol, me gustaría que gane Sol. Me gusta más como participante Sol, porque generó quilombo todo el tiempo, es irritante. A mí Yipio, la verdad, divina todo, pero no me causa ninguna gracia. Y el grupo de Yipio tampoco me gusta".

De Brito aseguró que en las ultimas horas el panorama cambió.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando el conductor dio a conocer cómo había evolucionado la votación en las últimas horas. Según la información que recibió, Sol Abraham había llegado a la recta final con una ventaja considerable, pero el panorama se modificó de manera abrupta. "Hasta ayer venía ganando full Sol. Sí. Comodísima. Lejos. Imbatible. Hoy cambió todo", afirmó De Brito, dando cuenta de un vuelco en la tendencia a pocas horas del cierre.

En ese sentido, De Brito subrayó el impacto de los votantes uruguayos en las definiciones de los realities argentinos con votación abierta. "Están votando los uruguayos que deciden sobre GH y sobre todo los realities con votación. Esto nos pasaba mucho en el Bailando también. Uruguay votaba, votaba Paraguay, votaban varios países, pero les gusta mucho votar en los concursos", explicó. Sin embargo, aclaró que las ganadoras uruguayas de ediciones anteriores no se impusieron exclusivamente gracias al voto proveniente de ese país.

El dato central del análisis fue el giro en la tendencia. Según la información que manejaba el conductor, Sol Abraham llegó a tener una ventaja amplia y contundente en las horas previas, pero esa distancia se cerró de manera que nadie esperaba. "Hoy las votaciones van empatadas", afirmó De Brito, dejando abierta la definición para las horas finales de votación.

Con ese panorama, la gran final de Gran Hermano Generación Dorada llega a su tramo decisivo sin un resultado que se pueda anticipar. Yipio y Solange Abraham son las dos participantes en carrera y el público tendrá la última palabra hasta el cierre de la votación.