La participante tucumana pasó por La Cumbre, el espacio destinado a los hermanitos que salen de la casa, y recordó un detalle desconocido del tenso momento que vivió con la actriz.

Solange Abraham se consagró como la gran ganadora de Gran Hermano Generación Dorada. Tras ser recibida por sus seguidores y familiares más cercanos, la participante pasó por La Cumbre, el espacio al que asisten quienes dejan la casa, para conversar con Santiago del Moro. En medio de la charla, Sol reparó en uno de los momentos más sensibles que atravesó dentro de la casa y que tuvo como protagonista a Andrea del Boca.

Todo se originó por una pregunta que hizo Eugenia, quien recordó que Sol le habló a la actriz sobre su hija, mientras atravesaba uno de los momentos más difíciles. "Tu talón de Aquiles fue tu hija y en eso te entiendo más que nadie. Y tu error al principio con el tema de Andrea ha sido contarle ese día en la cocina" , señaló Eugenia.

Entonces Abraham explicó cómo vivió ese momento, y por qué la terminó afectando. "La verdad es que yo estaba viviendo los peores días con ese tema, y cada vez que me nombraban, me quebraban, entonces ella vino y me sacó el tema, y me empezó a hablar de la maternidad, y yo vi una mamá hablando con otra mamá, y me acuerdo de que me quebré", recordó Sol.

El conductor de la edición, decidió ir al hueso y le consultó si creía que el acercamiento de Andrea había sido intencional. La respuesta de Solange fue contundente e hizo hincapié en la estrategia de la actriz: " Sí. Lo planeó en una cámara, hay un clip donde ella dice: 'Voy a hacer esto para afectarla psicológicamente' ".

Su consagración definitiva cerró un certamen de 204 días de pura convivencia y estrategia extrema. Nacida en San Miguel de Tucumán , Solange construyó su camino a la fama tras su primera participación en el reality durante la edición de 2011 . En esta nueva oportunidad, la hermanita declaró con firmeza al ingresar que lo hacía "con el objetivo de demostrar que todavía tenía mucho para dar" . Su paso por esta temporada expuso una faceta mucho más madura, frontal y calculadora frente a las cámaras de televisión.

Redes sociales

Durante la convivencia de este ciclo, la tucumana asumió abiertamente una postura competitiva sin guardarse absolutos reparos frente a sus rivales. De hecho, ella misma se definió abiertamente bajo un rol de "villana" autoproclamado dentro de la casa más famosa del país. Esta impronta le permitió sobrellevar diecisiete placas de nominación y mantenerse firme frente al juicio constante de la audiencia.

Uno de los momentos más dramáticos de su estadía ocurrió cuando resultó expulsada en el día 108 tras reiterados episodios de angustia. La jugadora había manifestado en varias oportunidades que "quería abandonar el juego para reencontrarse con su hija" ante sus compañeros. Sin embargo, su regreso se dio mediante un Golden Ticket otorgado tras la salida voluntaria de Gladys "La Bomba Tucumana".

El mano a mano con Yipio

En la recta final frente a Yisela "Yipio" Pintos, el conductor Santiago del Moro anunció ante las cámaras el impacto de la definición: "La votación final alcanzó cifras récord que superaron los 30 millones de votos, una edición que quedará para la historia". Las declaraciones del presentador ratificaron el masivo apoyo del público hacia la jugadora tucumana en una noche inolvidable.

Al sumar sus 126 días en la edición de 2011 con los 172 días de este certamen, la ganadora logró registrar una marca inédita. Con un acumulado de 298 días de encierro, se convirtió formalmente en la concursante argentina con más tiempo de permanencia dentro del reality. Este récord absoluto selló su vigencia dentro del formato y consolidó su liderazgo estratégico en el juego.

Redes sociales

Con un premio principal de 70 millones de pesos, una casa prefabricada y beneficios adicionales en billeteras virtuales, la campeona celebró el triunfo. Su coronación puso fin a una competencia marcada por el rendimiento de los participantes veteranos de la televisión. De este modo, la representante tucumana escribió una nueva página dorada en la historia de la pantalla nacional.