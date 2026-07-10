Andrea del Boca rompió el silencio tras su salida de Gran Hermano y sorprendió: "Me encantan..."

La salida de Andrea Del Boca de la casa de Gran Hermano sigue generando repercusiones. En una charla en La Cumbre, la prestigiosa actriz decidió aclarar los verdaderos motivos de su alejamiento del reality. Lejos de las versiones que ligaban su salida de forma exclusiva a un supuesto acuerdo previo o meramente a la urgencia por la salud de su madre, la artista aseguró que todo respondió a una profunda búsqueda tanto en lo personal como en lo familiar .

Al profundizar en las razones que la llevaron a formar parte del programa, Andrea Del Boca dejó en claro que su meta era medirse y patear el tablero en su carrera . En un mano a mano con Santiago del Moro , la invitada se sinceró sobre los miedos que tuvo que enfrentar antes de cruzar la puerta de entrada: “No sé. Creo que entrar era una forma de desafiar mis límites, mis vergüenzas , todo”.

De esta manera, remarcó que el paso por el ciclo apuntaba a una evolución íntima y a una reinvención profesional, más allá del rebote en los medios.

En ese sentido, confesó que el rol de su círculo íntimo fue fundamental para terminar de dar el sí . Al momento de revelar quién la apuntaló para sumarse al encierro, no dudó en señalar a su heredera: “ A mí me encantan los desafíos y mi hija Anna tuvo mucho que ver en esta decisión porque me dijo que tenía que salir de mi zona de confort”.

Por último, el propio Santiago del Moro aportó un dato inédito sobre los entretelones de las negociaciones que sorprendió a todos los televidentes. El conductor del reality confesó que la propuesta original de Telefe para con la actriz era muy diferente: “ Los productores pensaron en vos como una analista para los debates o como alguien que podría sumar al stream. Pero en el ida y vuelta se dieron cuenta que querías entrar”.

Quién se puede ir de Gran Hermano el próximo lunes 13 de julio

La tensión en la casa de Gran Hermano se siente en el aire tras armarse una de las placas de nominados más multitudinarias y picantes de toda la temporada. Luego de las nominaciones de los participantes y de las drásticas modificaciones estratégicas que metió Juanicar en su rol de líder de la semana, un total de nueve jugadores quedaron en la cuerda floja. Así, el repecho definitivo para medir su permanencia el próximo lunes quedó integrado por Luana, Mariela, Majluf, Solange, Manuel, Yipio, Hanssen, JC y Emanuel.

Las redes sociales son un hervidero y las primeras mediciones digitales ya perfilan un rumbo clarísimo de cara a la eliminación. La medida definitiva en la red social X por el productor y analista del programa, Fefe Bongiorno, ya superó la barrera de las 24 mil votaciones y posiciona a Manuel en la cuerda floja, liderando el rechazo con un contundente 59,7% de los clics para quedar afuera. Muy por debajo de esa cifra y con un panorama bastante menos complicado, se localizan Luana con un 19,1% y Sol con el 15% de los votos del público.

De todos modos, la situación da un giro de 180 grados y se vuelve totalmente indescifrable al analizar las votaciones de Instagram, las cuales exhiben una tendencia contraria. En una segunda encuesta virtual, la concursante Sol se ubica al frente para abandonar la competencia al cosechar 12,2 mil votos en contra, seguida a corta distancia por Yipio, que junta 10,6 mil. En este ranking alternativo, Luana se queda con el tercer puesto con 6,3 mil, mientras que Manuel cae a la cuarta posición con 5,6 mil.