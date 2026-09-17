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Eliana Guercio renunció a Telefe, destapó la feroz interna en el programa y apuntó contra un compañero

La exvedette habló sobre su sorpresiva salida de A la Barbarossa y reveló las diferencias que mantiene con algunos de sus colegas.

Contundente respuesta de Eliana Guercio.

Contundente respuesta de Eliana Guercio.

Eliana Guercio renunció al programa de Georgina Barbarossa y destapó la feroz interna que atraviesa el panel del programa matutino. La fuerte salida fue revelada por Ángel de Brito, quien además expuso detalles de la interna que habría atravesado durante su paso por el ciclo de Telefe. “Renunció a lo de Georgina. Se fue del grupo, le agradeció a todos”, contó este miércoles el conductor de LAM. Al mismo tiempo, aseguró que la exvedette le había comunicado su decisión a sus compañeros.

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La noticia generó gran repercusión, ya que Eliana se había consolidado como una de las figuras del panel de A la Barbarossa. De acuerdo con la información que recibió Ángel de Brito, fueron varias las situaciones que llevaron a la panelista a tomar la contundente decisión de dar un paso al costado.

Uno de los episodios que generó malestar en el canal fue la tensa discusión que protagonizó al aire con Andrea Del Boca. Sin embargo, el conductor fue categórico al aclarar que ese momento no habría sido el único desencadenante de su salida. “Fueron varias cosas, no solamente eso. Esto no le gustó a la gente de Telefe. Pero más allá de eso, no tiene nada que ver, porque Eliana decidió irse sola del programa”, sostuvo.

La tensa pelea que mantuvo Eliana Guercio con Andrea Del Boca.

La tensa pelea que mantuvo Eliana Guercio con Andrea Del Boca.

En ese sentido, Ángel también mencionó otros cruces que Guercio habría tenido dentro del programa, entre ellos con Diego Brancatelli. Según explicó, la situación se habría generado porque, mientras Eliana hablaba, su compañero le hablaba por lo bajo, algo que habría terminado provocando el enojo de la panelista.

“Parece que cuando hablaba le hablaba por abajo y Eliana se iba calentando y después quedaba como una loca, peleando sola porque el otro le hablaba por abajo”, relató Ángel.

Eliana Guercio dio la cara: qué dijo

En ese contexto, durante la mañana de este jueves, Guercio fue interceptada por la prensa y rompió el silencio sobre su salida. En diálogo con Intrusos, reveló que su decisión estuvo atravesada por conflictos con algunos de sus compañeros de trabajo. "No hay tanta onda con Diego, se sabe hace un montón... Yo ya me había bajado de 3 días a 2... Me bajé por Gran Hermano también porque no llegaba con los tiempos". "Si no le caigo bien a alguien, no pasa nada”, expresó.

“Hubieron chicanas al aire y no me gustó. Tratamos de debatir, no es que no haya peleas, pero viste...", agregó sobre su relación con el resto del equipo.

Después hizo referencia a sus palabras hacia Andrea Del Boca, aclarando sus dichos: "El comentario que hice que era igual a Yipio lo dije porque no quiso conciliar con Sol, no por algo físico. No tengo ganas de seguir con este lío. No quiero discutir por deporte, te desgasta", expresó en el móvil.

A modo de cierre, se refirió a Laura, su compañera de GH. “Con Ubfal solo comparto un espacio laboral... pero no tengo un conflicto con Laura. No quiero discutir con ella”, concluyó.

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