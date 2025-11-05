La actriz Dai Fernández y el actor Nico Vázquez compartieron postales de su primer viaje juntos a Manhattan, Estados Unidos, quienes confirmaron su romance tras la separación de él de Gimena Accardi después de 18 años en pareja.
Los actores de Rocky compartieron las primeras fotos de su viaje a Estados Unidos tras oficializar su relación.
La actriz Dai Fernández y el actor Nico Vázquez compartieron postales de su primer viaje juntos a Manhattan, Estados Unidos, quienes confirmaron su romance tras la separación de él de Gimena Accardi después de 18 años en pareja.
Los protagonista de la obra teatral Rocky fueron captados en el aeropuerto de Ezeiza y disfrutando de la ciudad, en el corazón de la Gran Manzana, juntos y enamorados.
Según trascendió, los actores están viviendo su primer viaje romántico en el que también cumplen con compromisos laborales ligados al género del musical.
La pareja que blanqueó su vínculo hace unas semanas, luego de meses de rumores, también tiene previsto visitar Filadelfia para participar del tradicional Rocky Run. Es una oportunidad clave para la promoción de la producción sobre la vida del mítico boxeador Rocky Balboa.
La carrera Rocky Run comienza el sábado en el Museo de Arte de Filadelfia, con la carrera de 5 km a las 7 am y la carrera de 10 millas a las 8 am. Los participantes que completen ambas carreras ganarán una tercera medalla para el Italian Stallion Challenge, cubriendo un total de 13,1 millas (más de 21 kilómetros).