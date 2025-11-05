¡Amor en Nueva York! Dai Fernández y Nico Vázquez viajaron juntos a Manhattan Los actores de Rocky compartieron las primeras fotos de su viaje a Estados Unidos tras oficializar su relación.







El viaje de los actores marca un paso importante en la consolidación de su historia de amor. Redes sociales

La actriz Dai Fernández y el actor Nico Vázquez compartieron postales de su primer viaje juntos a Manhattan, Estados Unidos, quienes confirmaron su romance tras la separación de él de Gimena Accardi después de 18 años en pareja.

Los protagonista de la obra teatral Rocky fueron captados en el aeropuerto de Ezeiza y disfrutando de la ciudad, en el corazón de la Gran Manzana, juntos y enamorados.

Según trascendió, los actores están viviendo su primer viaje romántico en el que también cumplen con compromisos laborales ligados al género del musical.

La pareja que blanqueó su vínculo hace unas semanas, luego de meses de rumores, también tiene previsto visitar Filadelfia para participar del tradicional Rocky Run. Es una oportunidad clave para la promoción de la producción sobre la vida del mítico boxeador Rocky Balboa.