Ya no lo ocultan: la primera foto de Nico Vázquez y Dai Fernández como pareja

Los protagonistas de Rocky ya viven su romance sin preocupaciones. Fueron capturados caminando por la calle, aunque todavía se espera la confirmación oficial.

Nico Vázquez y Dai Fernández ya no ocultan su relación.

Redes sociales

Nicolás Vázquez y Dai Fernández dejaron de lado el hermetismo y ya no esconden su relación. En las últimas horas se conoció la primera imagen de la pareja, que confirma el romance del actor y la modelo.

La quinta temporada arranca a fines de noviembre.
La foto fue difundida en el programa Sálvese quien pueda (América), donde Yanina Latorre mostró la postal que los muestra caminando por la calle. En la escena, Vázquez aparece con un café en la mano y Fernández, unos pasos adelante, luce lentes de sol.

“Ya están juntos, esta es la primera foto. Él está feliz, y a partir de ahora seguramente los veremos más relajados, disfrutando como cualquier pareja”, comentó la conductora durante la emisión.

Nico vazquez

El actor contó cómo fue que surgió el amor: "Para mí fue fundamental estar en el duelo, porque, obviamente, uno se acompaña como amigo y sabés que tenés a esa persona que te está escuchando y es hermoso sentirte contenido, y la palabra justa, y además, siendo famoso, es muy difícil tener a alguien donde vos puedas estar contenido, tenés que confiar mucho“, se sinceró el actor.

“Para mí, lo raro es cuando te empezás a ver desde otro lugar, decir ‘che’ y hasta te lo preguntás. ‘Es mi amiga, mi mejor amiga’. Hasta que en un momento decís ‘che, me está pasando algo y a vos también ¿Qué hacemos? ¿Lo vivimos o nos castigamos?“, reconoció.

