La actriz se refirió a la confirmación del romance entre su exnovio con su compañera de elenco de Rocky. “Le deseo lo mejor de todo corazón”, indicó.

Luego de la confirmación del romance de Nico Vázquez con Dai Fernández, la actriz Gimena Accardi habló por primera vez y aseguró que le desea lo mejor a la pareja. Sin embargo, puso en duda la fecha en la que iniciaron su relación, ya que “siempre fueron muy amigos”.

"Cuando vos estás en algo que no tiene título, es algo de hace días, ¿por qué voy a tener estar diciendo algo que no tengo que confirmar? ¿Qué necesitan que diga yo? Estoy solo . Cualquier circunstancia en la que se encuentre Gime o yo, es válida, no tenemos que dar explicaciones. No le voy a poner un título a algo que no lo tiene ”, indicó Vázquez en Infama.

Ante esto, Accardi dio su primera opinión: “Bien, si él está bien, yo estoy bien. Le deseo todo lo mejor, de corazón. Dai es un amor, divina, talentosa; siempre fueron muy amigos. Entiendo que, en la contención, sé que te podés enamorar ".

También desmintió sospechar sobre la situación y lanzó en Sálvese quien pueda: “Bah, quiero creer que es de ahora”. Pero no se permitió hablar de su exmarido: " Lo adoro y lo voy a adorar toda la vida; siempre le voy a desear lo mejor , sea con Dai o con quien quiera”.

“Tenemos un vínculo hermoso, en el cual podemos charlar y comunicarnos. Nico es una hermosa persona: pasé 18 años siendo feliz con un hombre hermoso, brillante, que me hizo feliz y yo también a él, por supuesto", concluyó.

Nico Vázquez rompió el silencio sobre los rumores de paternidad con Dai Fernández: "No puedo creerlo"

El actor Nicolás Vázquez se refirió por primera vez a los rumores de paternidad con su compañera Dai Fernández, que invadieron las redes sociales tras una frase del periodista Augusto Tartúfoli, quien aseguró, a modo de predicción, la noticia. “Es totalmente falso”, indicó el protagonista de Rocky.

"No puedo creer que tenga que decir esto: pero hay una noticia de que voy a ser papá, y es totalmente FALSA. Esto es un ejemplo más de clickbait (información falsa y engañosa) de esta manera confunden a la gente y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho", indicó.

En tal sentido, agregó en su historia de Instagram: “No está bien que se pueda decir o poner lo que sea en una red social. Ojalá que en algún momento esto cambie. Ya que es una falta de respeto".

Embed - Nico Vázquez desmiente el hecho de estar esperando un hijo con Dai Fernández

- Gime Accardi todavía la sigue, es mentira que la haya dejado de seguir dado que el usuario de Dai es Dady Fernández en ig y sigue apareciendo en sus seguidos. pic.twitter.com/54aKXoICJo — Guille Barrios (@OkGuilleBarrios) October 17, 2025

Además, hacía pocos días que habían confirmado la relación. “Es difícil esto porque voy hablando de a poquito, pero me hacen hablar ustedes porque se presentan todos los días acá. Estamos bien. Es algo de muy poquitos días”, contó Nico Vázquez en Sálvese quien pueda.