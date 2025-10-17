IR A
IR A

Gimena Accardi puso en duda la fecha de romance de Nico Vázquez con Dai Fernández

La actriz se refirió a la confirmación del romance entre su exnovio con su compañera de elenco de Rocky. “Le deseo lo mejor de todo corazón”, indicó.

Gimena Accardi opinó sobre el romance de Nico Vázquez.

Gimena Accardi opinó sobre el romance de Nico Vázquez.

Redes Sociales

Luego de la confirmación del romance de Nico Vázquez con Dai Fernández, la actriz Gimena Accardi habló por primera vez y aseguró que le desea lo mejor a la pareja. Sin embargo, puso en duda la fecha en la que iniciaron su relación, ya que “siempre fueron muy amigos”.

Nico Vázquez estaría en la dulce espera con Dai Fernández.
Te puede interesar:

Escandalosa revelación expuso a Nico Vázquez: "Va a ser papá con Dai Fernández"

"Cuando vos estás en algo que no tiene título, es algo de hace días, ¿por qué voy a tener estar diciendo algo que no tengo que confirmar? ¿Qué necesitan que diga yo? Estoy solo. Cualquier circunstancia en la que se encuentre Gime o yo, es válida, no tenemos que dar explicaciones. No le voy a poner un título a algo que no lo tiene”, indicó Vázquez en Infama.

Ante esto, Accardi dio su primera opinión: “Bien, si él está bien, yo estoy bien. Le deseo todo lo mejor, de corazón. Dai es un amor, divina, talentosa; siempre fueron muy amigos. Entiendo que, en la contención, sé que te podés enamorar".

También desmintió sospechar sobre la situación y lanzó en Sálvese quien pueda: “Bah, quiero creer que es de ahora”. Pero no se permitió hablar de su exmarido: "Lo adoro y lo voy a adorar toda la vida; siempre le voy a desear lo mejor, sea con Dai o con quien quiera”.

“Tenemos un vínculo hermoso, en el cual podemos charlar y comunicarnos. Nico es una hermosa persona: pasé 18 años siendo feliz con un hombre hermoso, brillante, que me hizo feliz y yo también a él, por supuesto", concluyó.

Nico Vázquez rompió el silencio sobre los rumores de paternidad con Dai Fernández: "No puedo creerlo"

El actor Nicolás Vázquez se refirió por primera vez a los rumores de paternidad con su compañera Dai Fernández, que invadieron las redes sociales tras una frase del periodista Augusto Tartúfoli, quien aseguró, a modo de predicción, la noticia. “Es totalmente falso”, indicó el protagonista de Rocky.

"No puedo creer que tenga que decir esto: pero hay una noticia de que voy a ser papá, y es totalmente FALSA. Esto es un ejemplo más de clickbait (información falsa y engañosa) de esta manera confunden a la gente y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho", indicó.

En tal sentido, agregó en su historia de Instagram: “No está bien que se pueda decir o poner lo que sea en una red social. Ojalá que en algún momento esto cambie. Ya que es una falta de respeto".

Embed

Además, hacía pocos días que habían confirmado la relación. “Es difícil esto porque voy hablando de a poquito, pero me hacen hablar ustedes porque se presentan todos los días acá. Estamos bien. Es algo de muy poquitos días”, contó Nico Vázquez en Sálvese quien pueda.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Gimena Accardi podría haber sido infiel a Nico Vázquez tras descubrir lo de Dai Fernández.

Nico Vázquez quedó expuesto por los comentarios virales de Dai Fernández

Nico Vázquez ya no quiere ocultar más su vínculo con Dai Fernández.

Nico Vázquez confirmó su romance con Dai Fernández: "Es algo de hace días..."

Dai Fernández y Nico Vázquez se habrían enamorado durane la obra de teatro.

La respuesta de Nico Vázquez sobre el supuesto romance con Dai Fernández: "Me quiero..."

La serie que se viene.

De qué se trata Wonder Man, la serie que Marvel estrenará en enero 2026

Nicolás Behringer se consagró ganador de La Voz Argentina 2025

Nicolás Behringer se consagró ganador de La Voz Argentina 2025

La primera se estrenará el 29 de enero y la segunda el 26 de febrero de 2026.

Netflix confirmó la fecha de estreno de la cuarta temporada de Bridgerton

últimas noticias

El Susurro se estrenará en cines el próximo 22 de enero.

La coproducción argentina y uruguaya El Susurro fue ovacionada en el Festival de Cine de Sitges

Hace 24 minutos
La cantante fue la invitada de Pergolini en su programa de televisión.

Natalie Pérez: "Mi primer beso fue en la ficción a los 11 años"

Hace 45 minutos
Los bonos soberanos mostraron fuertes bajas generalizadas. En el caso del Global 2046 alcanzaron el 4,4%. de caída. 

Por las dudas sobre el rescate de EEUU y las elecciones, los bonos en dólares cayeron hasta un 4,4%

Hace 50 minutos
Este nuevo espacio propone otra manera de vivir el arte.

Para amantes del arte: este museo tiene un pasaje que te lleva a una sede única y es ideal para visitar

Hace 1 hora
Para él, este delantero no solo fue un ícono de una época, sino también fue el que mejor encarnó lo que significa ser “fútbol” en su forma más pura.

Ni Messi ni Maradona: Zlatan Ibrahimovic eligió al mejor jugador de la historia y aseguró que "era fútbol"

Hace 1 hora