Muy enamorados: Nico Vázquez se irá de viaje con Dai Fernández

El actor, quien confirmó que iniciaron un vínculo amoroso hace muy pocos días, tiene planeado un descanso con su compañera de teatro.

Luego de la confirmación del romance, Nico Vázquez y Dai Fernández tiene previsto un viaje juntos y será el primero que tengan desde que son pareja . Todo está previsto para el primer fin de semana de noviembre en Filadelfia y será por trabajo, ya que ambos comparten la obra teatral Rocky.

La noticia del viaje se da en medio de rumores que indicaban que Fernández y Vázquez van a ser padres. Pero el actor sacó un comunicado para negarlo: "No puedo creer que tenga que decir esto: pero hay una noticia de que voy a ser papá, y es totalmente FALSA ". Dai no se expresó, pero avaló el comentario de su nueva pareja.

En cuanto al viaje, será por su obra, pero con un fin importante. “Ellos empezaron a compartir más tiempo, teniendo en cuenta que viajaron durante un mes para tomar imágenes de lo que se ve en Rocky, no solamente en la obra sino también en las redes sociales para promocionarla", indicó Gustavo Méndez en Mujeres Argentinas en El Trece.

Y agregó: “ Vuelven juntos en dos semanas, van a estar varios días tomando nuevas imágenes y van a firmar el contrato con Sylvester Stallone y su productora para renovar la obra el año que viene, que vuelve el 15 de enero al Lola Membrives. También viaja parte del equipo".

Sin embargo, una de las razones más importantes tiene que ver con que Vázquez quiere invitar a Stallone porque quedó maravillado cuando Lionel Messi fue a ver la obra . “Es la primera obra de texto y no musical. Sylvester no lo puede creer y por eso lo van a invitar en persona para que venga a Argentina", agregó Méndez.

Gimena Accardi puso en duda la fecha de romance de Nico Vázquez con Dai Fernández

Luego de la confirmación del romance de Nico Vázquez con Dai Fernández, la actriz Gimena Accardi habló por primera vez y aseguró que le desea lo mejor a la pareja. Sin embargo, puso en duda la fecha en la que iniciaron su relación, ya que “siempre fueron muy amigos”.

"Cuando vos estás en algo que no tiene título, es algo de hace días, ¿por qué voy a tener estar diciendo algo que no tengo que confirmar? ¿Qué necesitan que diga yo? Estoy solo. Cualquier circunstancia en la que se encuentre Gime o yo, es válida, no tenemos que dar explicaciones. No le voy a poner un título a algo que no lo tiene”, indicó Vázquez en Infama.

Ante esto, Accardi dio su primera opinión: “Bien, si él está bien, yo estoy bien. Le deseo todo lo mejor, de corazón. Dai es un amor, divina, talentosa; siempre fueron muy amigos. Entiendo que, en la contención, sé que te podés enamorar".

También desmintió sospechar sobre la situación y lanzó en Sálvese quien pueda: “Bah, quiero creer que es de ahora”. Pero no se permitió hablar de su exmarido: "Lo adoro y lo voy a adorar toda la vida; siempre le voy a desear lo mejor, sea con Dai o con quien quiera”.

“Tenemos un vínculo hermoso, en el cual podemos charlar y comunicarnos. Nico es una hermosa persona: pasé 18 años siendo feliz con un hombre hermoso, brillante, que me hizo feliz y yo también a él, por supuesto", concluyó.