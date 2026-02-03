La relación entre Eugenia "China" Suárez y Mauro Icardi se afianza, aún en medio de la rutina de los viajes entre Estambul, Turquía, donde él juega al fútbol, y las estadías en Argentina, para visitar a los hijos que tienen con otros famosos. "Es algo que hablamos en un futuro".
La actriz sorprendió al hablar de la idea de ser madre otra vez junto al delantero del Galatasaray, y que deja en claro la estabilidad y proyección del futuro de la pareja. "Es algo que conversamos..."
Lejos de ser un tema prohibido, la mediático respondió sobre la posibilidad de traer un nuevo hijo al mundo: "Es algo que conversamos, no es un tema tabú entre nosotros", aseguró en el programa de Moria Casán.
Suárez confesó que los ilusiona la idea, aunque el presente laboral y la agenda de cada uno, hace muy difícil una planificación en este sentido: "No es un plan inmediato, ni mucho menos una urgencia", aclaró al cronista de Puro Show.
"Preferimos no apresurarnos", fue la frase final de la famosa que aclaró que si bien tienen en mente la idea de un hijo en común, prefieren fortalecer el vínculo y disfrutar del noviazgo.
Cuántos hijos tienen la China Suárez y Mauro Icardi, con sus exparejas
Si bien la China Suárez y Mauro Icardi no tienen hijos en común, la actriz tiene 3 hijos de sus relaciones anteriores: Rufina, que tuvo con el actor Nicolás Cabré, Magnolia y Amancio, con el chileno Benjamín Vicuña. Por su parte, Mauro Icardi tiene a Francesca e Isabella con la conductora Wanda Nara.