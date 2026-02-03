IR A
IR A

"Algo conversamos...": la China Suaréz reveló el deseo de ser madre con Mauro Icardi

La actriz habló de la intimidad con el futbolista y los proyectos en común de su relación. "No es un tema tabú", afirmó sobre un futuro embarazo.

La actriz habló del futuro junto al futbolista en Turquía.

La actriz habló del futuro junto al futbolista en Turquía.

Redes sociales

La relación entre Eugenia "China" Suárez y Mauro Icardi se afianza, aún en medio de la rutina de los viajes entre Estambul, Turquía, donde él juega al fútbol, y las estadías en Argentina, para visitar a los hijos que tienen con otros famosos. "Es algo que hablamos en un futuro".

Peter Lanzani se recupera con éxito tras su intervención. 
Te puede interesar:

Con una reveladora foto, Peter Lanzani publicó un mensaje tras ser internado de urgencia

La actriz sorprendió al hablar de la idea de ser madre otra vez junto al delantero del Galatasaray, y que deja en claro la estabilidad y proyección del futuro de la pareja. "Es algo que conversamos..."

Lejos de ser un tema prohibido, la mediático respondió sobre la posibilidad de traer un nuevo hijo al mundo: "Es algo que conversamos, no es un tema tabú entre nosotros", aseguró en el programa de Moria Casán.

Embed

Suárez confesó que los ilusiona la idea, aunque el presente laboral y la agenda de cada uno, hace muy difícil una planificación en este sentido: "No es un plan inmediato, ni mucho menos una urgencia", aclaró al cronista de Puro Show.

"Preferimos no apresurarnos", fue la frase final de la famosa que aclaró que si bien tienen en mente la idea de un hijo en común, prefieren fortalecer el vínculo y disfrutar del noviazgo.

Cuántos hijos tienen la China Suárez y Mauro Icardi, con sus exparejas

Si bien la China Suárez y Mauro Icardi no tienen hijos en común, la actriz tiene 3 hijos de sus relaciones anteriores: Rufina, que tuvo con el actor Nicolás Cabré, Magnolia y Amancio, con el chileno Benjamín Vicuña. Por su parte, Mauro Icardi tiene a Francesca e Isabella con la conductora Wanda Nara.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

China Suárez.
play

La China Suárez: "No podría perdonar una infidelidad, no volvería a confiar"

Moria Casán entrevistará a la China Suárez.

Moria Casán y la China Suárez, frente a frente nuevamente: "Nadie suelta"

La China Suárez protagoniza La hija del fuego.

El Trece pondrá a la China Suárez a competir con Wanda Nara y MasterChef Celebrity

La cantante demostró que el apoyo del club turco al futbolista está intacto.

"Hablame de amor": reapareció la China Suárez en pleno escándalo entre Wanda e Icardi

Vicente Viloni realizó una nueva publicación sobre su estado de salud tras preocupar a sus seguidores: qué dijo

Tras los preocupantes mensajes, Vicente Viloni explicó lo sucedido: qué dijo

Rob Schneider y la productora mexicana Patricia Azarcoya se separaron tras más de una década juntos y 13 años de matrimonio.

Este famoso actor de comedia de Hollywood anunció su divorcio tras 15 años y sorprendió a todos: quién es

últimas noticias

El hecho se produjo en un museo de Mar del Plata.

Mar del Plata: un hombre se cruzó a su exnovia con su actual pareja y terminaron a las trompadas

Hace 16 minutos
play

Alerta por granizo y fuertes tormentas en el AMBA: qué zonas están bajo riesgo

Hace 17 minutos
El Gobierno implementó cambios en el DNI para 2026.

¿Es obligatorio hacer el nuevo DNI 2026? Cuánto cuesta y dónde tramitarlo

Hace 18 minutos
El Gobierno introdujo cambios en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Cómo hacer el trámite online para sacar el nuevo DNI

Hace 24 minutos
El vicepresidente de CADAM, Armando Farina

Reforma laboral: empresarios mantuvieron una reunión con el equipo técnico encargado de la redacción del proyecto

Hace 39 minutos