Tras los preocupantes mensajes, Vicente Viloni explicó lo sucedido: qué dijo El luchador explicó el origen de las publicaciones en las que presuntamente hablaba de depresión y alcoholismo. Por + Seguir en







Vicente Viloni realizó una nueva publicación sobre su estado de salud tras preocupar a sus seguidores: qué dijo

Vicente Viloni realizó este lunes una nueva publicación en redes sociales para aclarar que su cuenta había sido hackeada, luego de que una serie de mensajes atribuidos a él generaran una fuerte preocupación entre fanáticos, amigos y familiares.

A través de un posteo, el luchador aseguró que no fue el autor de los textos publicados durante la madrugada del sábado, en los que se describía atravesando un cuadro de depresión, consumo problemático de alcohol y un estado de desesperación emocional.

“Hola amigos! El sábado a la noche, me hackearon el celu. Escribieron cosas feas sobre mí, asustando a familiares, amigos y fans. Ya pude recuperar la cuenta y borré todo para no preocuparlos”, señaló Viloni en el mensaje, en el que también pidió a los medios que se hicieron eco del episodio que rectifiquen la información difundida. “Muchas gracias y ustedes son mi fuerza!!”, agregó.

image Las publicaciones originales habían encendido las alarmas en redes sociales por su tono angustiante y autocrítico. En esos mensajes, el luchador expresaba frases de fuerte carga emocional, hacía referencias al consumo de alcohol y manifestaba sentirse solo y desbordado, lo que motivó una ola de mensajes de apoyo y llamados de atención por parte de seguidores y referentes del ambiente.

Incluso, ante la gravedad del contenido, usuarios comenzaron a intentar contactar a personas de su entorno cercano para que pudiera recibir asistencia, mientras el tema se expandía rápidamente en redes y medios digitales.