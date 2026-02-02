2 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Tras los preocupantes mensajes, Vicente Viloni explicó lo sucedido: qué dijo

El luchador explicó el origen de las publicaciones en las que presuntamente hablaba de depresión y alcoholismo.

Por
Vicente Viloni realizó una nueva publicación sobre su estado de salud tras preocupar a sus seguidores: qué dijo

Vicente Viloni realizó una nueva publicación sobre su estado de salud tras preocupar a sus seguidores: qué dijo

Vicente Viloni realizó este lunes una nueva publicación en redes sociales para aclarar que su cuenta había sido hackeada, luego de que una serie de mensajes atribuidos a él generaran una fuerte preocupación entre fanáticos, amigos y familiares.

Rob Schneider y la productora mexicana Patricia Azarcoya se separaron tras más de una década juntos y 13 años de matrimonio.
Te puede interesar:

Este famoso actor de comedia de Hollywood anunció su divorcio tras 15 años y sorprendió a todos: quién es

A través de un posteo, el luchador aseguró que no fue el autor de los textos publicados durante la madrugada del sábado, en los que se describía atravesando un cuadro de depresión, consumo problemático de alcohol y un estado de desesperación emocional.

“Hola amigos! El sábado a la noche, me hackearon el celu. Escribieron cosas feas sobre mí, asustando a familiares, amigos y fans. Ya pude recuperar la cuenta y borré todo para no preocuparlos”, señaló Viloni en el mensaje, en el que también pidió a los medios que se hicieron eco del episodio que rectifiquen la información difundida. “Muchas gracias y ustedes son mi fuerza!!”, agregó.

image

Las publicaciones originales habían encendido las alarmas en redes sociales por su tono angustiante y autocrítico. En esos mensajes, el luchador expresaba frases de fuerte carga emocional, hacía referencias al consumo de alcohol y manifestaba sentirse solo y desbordado, lo que motivó una ola de mensajes de apoyo y llamados de atención por parte de seguidores y referentes del ambiente.

Incluso, ante la gravedad del contenido, usuarios comenzaron a intentar contactar a personas de su entorno cercano para que pudiera recibir asistencia, mientras el tema se expandía rápidamente en redes y medios digitales.

Con la nueva aclaración, Viloni buscó llevar tranquilidad a su entorno y dar por cerrado el episodio, atribuyendo lo ocurrido a un acceso indebido a su cuenta personal.

Noticias relacionadas

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de 100% Lucha

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de "100% Lucha"

¿Nació el amor?: los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que enciende rumores de romance

¿Nació el amor? Los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que confirman su romance

Rating Cero

Griselda Siciliani y Luciano Castro.

La lapidaria frase con la que Griselda Siciliani confirmó que se separó de Luciano Castro

Vicente Viloni realizó una nueva publicación sobre su estado de salud tras preocupar a sus seguidores: qué dijo

Tras los preocupantes mensajes, Vicente Viloni explicó lo sucedido: qué dijo

La película llegará a los cines de la Argentina el 23 de abril de 2026.Video

Revelaron el tráiler final de la biopic de Michael Jackson: cuándo se estrena

Esta película de un hecho educativo oriental está basada en hechos reales y emociona a todos en Netflix
play

Esta película de un hecho educativo oriental está basada en hechos reales y emociona a todos en Netflix: cómo encontrarla

El cambio físico de Eduardo Franco tras tres meses de preparación.

La impresionante transformación física de Eduardo Franco, de Stranger Things: así se ve tras 3 meses de entrenamiento

El actor no solo cuestionó sus decisiones como líder, sino que aseguró que el mandatario actúa como si “el derecho internacional no le importara en absoluto” y como si solo respondiera a “su propia moralidad”.

Este famoso actor de Marvel apuntó contra Donald Trump y los rumores sobre su participación en la franquicia se dispararon: ¿qué pasó?

últimas noticias

Griselda Siciliani y Luciano Castro.

La lapidaria frase con la que Griselda Siciliani confirmó que se separó de Luciano Castro

Hace 44 minutos
Bastian Jerez permanece internado.

Operaron a Bastian por séptima vez y sigue en terapia intensiva

Hace 1 hora
Vicente Viloni realizó una nueva publicación sobre su estado de salud tras preocupar a sus seguidores: qué dijo

Tras los preocupantes mensajes, Vicente Viloni explicó lo sucedido: qué dijo

Hace 1 hora
Marco Lavagna publicó una carta explicando los motivos de su renuncia.

Marco Lavagna publicó una carta explicando los motivos de su renuncia al INDEC: qué dijo

Hace 1 hora
La película llegará a los cines de la Argentina el 23 de abril de 2026.Video

Revelaron el tráiler final de la biopic de Michael Jackson: cuándo se estrena

Hace 1 hora