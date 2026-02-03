Elon Musk tildó de "tirano y traidor" a Pedro Sánchez tras anunciar medidas para limitar el acceso a las redes a menores El magante lanzó un duro comentario contra el presidente español por poner límites a los menores de 16 y responsabilizar a los dueños de las plataformas. Por + Seguir en







El empresario tecnológico apuntó contra el mandatario español por el control de las redes. Redes sociales

Tras las medidas de control del presidente español Pedro Sánchez para proteger a los menores de las redes sociales , el magnate Elon Musk salió a responderle en X: "Tirano y traidor".

"El sucio de Sánchez es un tirano y ha traicionado a la ciudadanía española", escribió el empresario ante sus millones de seguidores.

La respuesta del dueño de Tesla, (vehículos eléctricos y energía), SpaceX (exploración espacial), X Corp. (redes sociales), marca el inicio de una guerra diplomática- digital que no se sabe adónde puede derivar, según los especialistas.

Embed Dirty Sánchez is a tyrant and traitor to the people of Spain https://t.co/B3oyHrBYpR — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026 La decisión interior del Palacio de la Moncloa prohíbe las redes a los menores de 16 años y obliga a las plataformas a que implementen sistemas de verificación de edad.

El anuncio fue hecho por el mandatario europeo, este martes, en la Cumbre Mundial de Gobiernos de Dubái. La normativa busca responsabilizar no solamente a los usuarios sino a los propios dueños de las plataformas por los contenidos que circulan en ellas.