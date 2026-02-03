Elon Musk tildó de "tirano y traidor" a Pedro Sánchez tras anunciar medidas para limitar el acceso a las redes a menores

Tras las medidas de control del presidente español Pedro Sánchez para proteger a los menores de las redes sociales , el magnate Elon Musk salió a responderle en X: "Tirano y traidor".
El magante lanzó un duro comentario contra el presidente español por poner límites a los menores de 16 y responsabilizar a los dueños de las plataformas.
"El sucio de Sánchez es un tirano y ha traicionado a la ciudadanía española", escribió el empresario ante sus millones de seguidores.
La respuesta del dueño de Tesla, (vehículos eléctricos y energía), SpaceX (exploración espacial), X Corp. (redes sociales), marca el inicio de una guerra diplomática- digital que no se sabe adónde puede derivar, según los especialistas.
La decisión interior del Palacio de la Moncloa prohíbe las redes a los menores de 16 años y obliga a las plataformas a que implementen sistemas de verificación de edad.
El anuncio fue hecho por el mandatario europeo, este martes, en la Cumbre Mundial de Gobiernos de Dubái. La normativa busca responsabilizar no solamente a los usuarios sino a los propios dueños de las plataformas por los contenidos que circulan en ellas.
Sánchez analizó el desgobierno en el control de contenidos y dijo que "as leyes se ignoran y los delitos se toleran", por lo cual tomó la decisión de tomar el tema como un eje central de su gobierno. El Parlamento avanzará en un paquete de 5 medidas legislativas y regulatorias para hacer frente a los abusos de las plataformas.