3 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Elon Musk tildó de "tirano y traidor" a Pedro Sánchez tras anunciar medidas para limitar el acceso a las redes a menores

El magante lanzó un duro comentario contra el presidente español por poner límites a los menores de 16 y responsabilizar a los dueños de las plataformas.

Por
El empresario tecnológico apuntó contra el mandatario español por el control de las redes.

El empresario tecnológico apuntó contra el mandatario español por el control de las redes.

Redes sociales

Tras las medidas de control del presidente español Pedro Sánchez para proteger a los menores de las redes sociales , el magnate Elon Musk salió a responderle en X: "Tirano y traidor".

Santutu quedó envuelto en polémica y debió pedir disculpas.
Te puede interesar:

Cancelación masiva del streamer Santutu: se burló de sus seguidores y los trató de "negros" por no tener plata

"El sucio de Sánchez es un tirano y ha traicionado a la ciudadanía española", escribió el empresario ante sus millones de seguidores.

La respuesta del dueño de Tesla, (vehículos eléctricos y energía), SpaceX (exploración espacial), X Corp. (redes sociales), marca el inicio de una guerra diplomática- digital que no se sabe adónde puede derivar, según los especialistas.

Embed

La decisión interior del Palacio de la Moncloa prohíbe las redes a los menores de 16 años y obliga a las plataformas a que implementen sistemas de verificación de edad.

El anuncio fue hecho por el mandatario europeo, este martes, en la Cumbre Mundial de Gobiernos de Dubái. La normativa busca responsabilizar no solamente a los usuarios sino a los propios dueños de las plataformas por los contenidos que circulan en ellas.

Embed

Sánchez analizó el desgobierno en el control de contenidos y dijo que "as leyes se ignoran y los delitos se toleran", por lo cual tomó la decisión de tomar el tema como un eje central de su gobierno. El Parlamento avanzará en un paquete de 5 medidas legislativas y regulatorias para hacer frente a los abusos de las plataformas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se registraron más de 40 personas atacadas por palometas en el Paraná. 

Masivo ataques de palometas en Entre Ríos: un hombre sufrió la amputación de un dedo

El policía retirado asesinado se llamaba Julio César Reyes.

Horror en Merlo: un policía retirado fue a buscar cigarrillos y lo asesinaron de un balazo

Villa Devoto, barrio al oeste en la Ciudad de Buenos Aires.

El doloroso relato de la madre de los menores fallecidos en Villa Devoto por una fuga de gas

Se registraron lluvias en el AMBA.
play

Fuertes tormentas en el AMBA: cuándo deja de llover y vuelven a subir las temperaturas

El hecho se produjo en un museo de Mar del Plata.

Mar del Plata: un hombre se cruzó a su exnovia con su actual pareja y terminaron a las trompadas

play

Alerta por granizo y fuertes tormentas en el AMBA: qué zonas están bajo riesgo

Rating Cero

Marixa Balli cargó contra Luis Caputo.

Marixa Balli explotó contra Luis Caputo: "Sos ministro, no podés decir que no compraste ropa en Argentina"

La conductora fulminó a su exmarido por la idea del pasacalles.

"Me casé con un...": Sabrina Rojas liquidó a Luciano Castro por el pasacalles para Griselda Siciliani

La actriz habló del futuro junto al futbolista en Turquía.

"Algo conversamos...": la China Suaréz reveló el deseo de ser madre con Mauro Icardi

Flor Maggi fue una figura de la televisión en 2014. 

Qué fue de la vida de Florencia Maggi, la ex vedette que tiene una vida vinculada al mundo yoga

Este drama con secuestros y contrabando basado en un hecho real llegó a Netflix y se metió entre las tendencias
play

Este drama con secuestros y contrabando basado en un hecho real llegó a Netflix y se metió entre las tendencias: ¿cómo se llama?

¿Cuál es el famoso romance que confirmaron en la farándula entre un deportista y una actriz?

Cuál es el famoso romance que confirmaron en la farándula entre un deportista y una actriz

últimas noticias

Marixa Balli cargó contra Luis Caputo.

Marixa Balli explotó contra Luis Caputo: "Sos ministro, no podés decir que no compraste ropa en Argentina"

Hace 7 minutos
Se registraron más de 40 personas atacadas por palometas en el Paraná. 

Masivo ataques de palometas en Entre Ríos: un hombre sufrió la amputación de un dedo

Hace 24 minutos
La mayoría de los bonos argentinos mostraron retrocesos en Wall Street.

El riesgo país volvió a superar los 500 puntos básicos y las acciones argentinas cayeron hasta 33% en EEUU

Hace 32 minutos
El policía retirado asesinado se llamaba Julio César Reyes.

Horror en Merlo: un policía retirado fue a buscar cigarrillos y lo asesinaron de un balazo

Hace 35 minutos
Felipe de 2 años se encuentra estable y ya comenzó el tratamiento de quimioterapia. 

Desde Brasil, un nene de 2 años diagnosticado con un cáncer avanzado fue trasladaron al Garrahan

Hace 41 minutos