3 de febrero de 2026
Mar del Plata: un hombre se cruzó a su exnovia con su actual pareja y terminaron a las trompadas

El hecho se produjo en el Museo MAR y sorprendió a las otras personas que se encontraban en el lugar, en plena temporada de verano.

El hecho se produjo en un museo de Mar del Plata.

Un brutal hecho se produjo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, cuando un hombre terminó a las trompadas con la nueva pareja de su exnovia en un museo, lo que sorprendió a las otras personas que se encontraban en el lugar en plena temporada de verano.

Premios Estrella de Mar 2026: todos los nominados
Premios Estrella de Mar 2026: se conocieron todos los nominados

El suceso se produjo en el Museo MAR de Mar del Plata, situado en el cruce de Félix U. Camet y López de Gamara, cuando los dos hombres se enfrentaron con golpes de puño y patadas, lo que se extendió durante varios minutos en el interior del museo donde varios visitantes intentaron intervenir para separarlos, aunque sin lograrlo de inmediato.

Según consignó el medio local 0223, el conflicto se originó luego de que una pareja se cruzó con el exnovio de la mujer en el hall del museo. El cruce derivó primero en un intercambio verbal cargado de insultos y reproches, mientras que luego escaló a una pelea física.

En tanto, pese al hecho, ninguno de los dos hombres involucrados resultó con heridas en esta violenta situación en el Museo MAR de la ciudad costera.

Estafa en Mar del Plata: se robaron $4 millones en potes de dulce de leche

Un golpe delictivo realizado en Mar del Plata a través de una estafa terminó con el robo de $4 millones en potes de dulce de leche. Finalmente, la mercadería fue recuperada por la Policía Bonaerense.

El hecho ocurrió el jueves pasado, cuando un empleado de una empresa distribuidora arribó a un galpón ubicado en la calle José María Calaza al 500 con cuatro pallets de mercadería para concretar una venta previamente acordada de la marca Yatasto Lácteos.

Allí, el repartidor fue recibido por un hombre que se presentó como el comprador. Le entregó 30 potes de dulce de leche, la mitad de la carga, valuados en alrededor de $4 millones. Luego, el presunto cliente le indicó que debía trasladar el resto de la mercadería hasta otra dirección, en la intersección de Tres Arroyos y Peña.

Ambos se dirigieron hasta ese segundo punto, donde el acusado le aseguró al transportista que regresaría con un carro y el dinero para abonar la mercadería restante. Sin embargo, nunca volvió y dejó de responder llamadas y mensajes, lo que llevó a la víctima a advertir que había sido estafada.

