La China Suárez pasó por La mañana con Moria para promocionar el estreno de Hija del fuego en El Trece y se sinceró con La One. La actriz reveló que "no podría perdonar una infidelidad" y negó haber sido amante de Mauro Icardi.
La actriz habló a corazón abierto con Moria Casán, que no le dejó pasar una, y aseguró que no se presta "para amantazgos".
La China Suárez pasó por La mañana con Moria para promocionar el estreno de Hija del fuego en El Trece y se sinceró con La One. La actriz reveló que "no podría perdonar una infidelidad" y negó haber sido amante de Mauro Icardi.
"Cuando lo vi estaba dentro de su casa, separado; fue una sola vez y no nos vimos por muchos años. Una relación de amantazgo es una relación sostenida en el tiempo y no es algo a lo que me vaya a prestar", explicó Suárez este lunes.
En medio de la separación de Facundo Arana y María Susini y la ruptura de Griselda Siciliani y Luciano Castro, Moria Casán le preguntó a la modelo qué pensaba de las infidelidades y su reputación de "rompehogares".
"Creo que la diferencia es que a mí no me importa lo que hacen los demás. Obviamente, que me entero de todo y veo lo que pasa en la Argentina, pero nunca opiné públicamente de la vida de los demás; cada uno hace lo que quiere y lo que puede, y las separaciones siempre son dolorosas, ya sea en buenos o malos términos", consideró la protagonista de El hilo rojo (2016).
La actriz dejó muy en claro que "no podría perdonar una infidelidad" porque "no volvería a confiar" en su pareja. "Eso está clarísimo y lo digo de entrada porque no volvería a confiar, sé que sería un suplicio la relación después", reconoció la artista.
La China Suárez aseguró que confía "ciegamente" en el futbolista y que sabe que "es un hombre que no miente". "No tendría cómo volver a creerle; no tengo paciencia con esas cosas. Te diría que si hace algo que no me gusta, chau", concluyó.
También reveló que hay mujeres casadas que la critican públicamente, pero que le escriben a su novio. "¿Sabés la cantidad de casadas que le escriben a Mauro y las conozco a todas? Él me lo muestra. No me interesa, no voy a exponer a ninguna, que se queden tranquilas", deslizó la protagonista de Abzurdah (2015).