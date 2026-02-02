La China Suárez: "No podría perdonar una infidelidad, no volvería a confiar" La actriz habló a corazón abierto con Moria Casán, que no le dejó pasar una, y aseguró que no se presta "para amantazgos". + Seguir en







China Suárez. Instagram

La China Suárez pasó por La mañana con Moria para promocionar el estreno de Hija del fuego en El Trece y se sinceró con La One. La actriz reveló que "no podría perdonar una infidelidad" y negó haber sido amante de Mauro Icardi.

"Cuando lo vi estaba dentro de su casa, separado; fue una sola vez y no nos vimos por muchos años. Una relación de amantazgo es una relación sostenida en el tiempo y no es algo a lo que me vaya a prestar", explicó Suárez este lunes.

En medio de la separación de Facundo Arana y María Susini y la ruptura de Griselda Siciliani y Luciano Castro, Moria Casán le preguntó a la modelo qué pensaba de las infidelidades y su reputación de "rompehogares".

"Creo que la diferencia es que a mí no me importa lo que hacen los demás. Obviamente, que me entero de todo y veo lo que pasa en la Argentina, pero nunca opiné públicamente de la vida de los demás; cada uno hace lo que quiere y lo que puede, y las separaciones siempre son dolorosas, ya sea en buenos o malos términos", consideró la protagonista de El hilo rojo (2016).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/2018315759236116716&partner=&hide_thread=false La China Suárez habló con La One en #LaMañanaConMoria y afirmó: "No podría perdonar una infidelidad". Además, contó que "famosas casadas le escriben a Mauro".#LaChinaConMoria #lovieneltrece pic.twitter.com/MuYR4l2n0Q — eltrece (@eltreceoficial) February 2, 2026 La actriz dejó muy en claro que "no podría perdonar una infidelidad" porque "no volvería a confiar" en su pareja. "Eso está clarísimo y lo digo de entrada porque no volvería a confiar, sé que sería un suplicio la relación después", reconoció la artista.