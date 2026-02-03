El doloroso relato de la madre de los menores fallecidos en Villa Devoto por una fuga de gas Al volver del trabajo, la mujer de 37 años encontró a su hijo y su hija desmayados junto a la niñera sin vida. Los niños murieron en el hospital. Por + Seguir en







Villa Devoto, barrio al oeste en la Ciudad de Buenos Aires.

La madre de los dos menores fallecidos por un escape de gas en Villa Devoto junto a su niñera habló por primera vez del incidente y aseguró que está "en crisis" y "destruida". María Justina tenía 4 años y Juan Martín, 2 años, ambos perdieron la vida junto a su niñera de 32 años, María Belén.

"Alquilábamos ese lugar desde septiembre, jamás nos imaginamos esta tragedia", se lamentó Soledad Sormunen, de 37 años, y detalló: "El gas de la cocina estaba cerrado, el escape fue de otro lado".

"La niñera era un angelito, los amaba, los cuidaba mucho, me ayudaba con ellos. Iban a la plaza los nenes, mis angelitos...", se quebró la mujer en TN.

Soledad encontró a sus hijos desmayados y a María Belén fallecida al regresar de trabajar este lunes por la tarde. Enseguida, llamó al 911.

Qué arrojaron los informes preliminares de Metrogas sobre la tragedia en Villa Devoto Según se arrojó del informe preliminar de Metrogas, había graves afectaciones en la ventilación del calefón, es decir, que “estaba obstruida la ventilación del calefón por escombros”, lo que generó la concentración de monóxido en el interior del departamento.