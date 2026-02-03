3 de febrero de 2026 Inicio
Fuertes tormentas en el AMBA: cuándo deja de llover y vuelven a subir las temperaturas

El Área Metropolitana de Buenos Aires registró grandes cantidades de agua en pocos minutos y el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó a qué hora dejará de llover.

Se registraron lluvias en el AMBA.

Las lluvias sorprendieron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que rige alerta amarilla por tormentas fuertes y caída de granizo en algunas zonas. Sobre el cielo se observó el avance de nubes negras con actividad eléctrica.

Alerta por granizo y fuertes tormentas en el AMBA: qué zonas están bajo riesgo

Las áreas donde regía el alerta meteorológico eran la Ciudad de Buenos Aires, Avellaneda, Gral San Martin, Lanús, San Isidro, Tres de Febrero, Vicente López, Cañuelas, Esteban Echeverria, Gral. Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Lomas de Zamora, Lujan, Marcos Paz, Merlo, Moreno y Morón.

Embed - Fuertes LLUVIAS y CALOR en el AMBA

El pronostico indica que las lluvias se extenderían hasta las 17, por lo que se espera que luego de esa hora regrese el sol y vuelvan a subir las temperaturas, aunque apenas superarían los 30°. De esta manera, continuará el calor pero quedarían lejos de los 37° de sensación térmica registrados este martes.

Las temperaturas se mantendrán sofocantes hasta el viernes 6 de febrero, y luego llegarán las lluvias más intensas de la semana que se estima, se acumulará gran cantidad de precipitaciones, suficientes para cortar la ola de calor. La temperatura descenderá alrededor de 8 grados en un día, la máxima pasará de los 35°C a valores cercanos a los 27°C.

¿Qué hacer ante las tormentas y vientos fuertes?

  • Mantenerse dentro de casas, escuelas o edificios públicos.
  • Desenchufar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Mantenerse lejos de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.
  • Alejarse de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • En caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
  • No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para evitar ser alcanzado por un rayo.
El carnaval de Gualeguaychú es una de las mayores atracciones turísticas.

Feriado de Carnaval 2026: cuánto falta para el fin de semana extra largo de febrero

Hace 6 minutos
Hace 13 minutos
Se registraron más de 40 personas atacadas por palometas en el Paraná. 

Masivo ataques de palometas en Entre Ríos: un hombre sufrió la amputación de un dedo

Hace 30 minutos
La mayoría de los bonos argentinos mostraron retrocesos en Wall Street.

El riesgo país volvió a superar los 500 puntos básicos y las acciones argentinas cayeron hasta 33% en EEUU

Hace 38 minutos
El policía retirado asesinado se llamaba Julio César Reyes.

Horror en Merlo: un policía retirado fue a buscar cigarrillos y lo asesinaron de un balazo

Hace 41 minutos