Fuertes tormentas en el AMBA: cuándo deja de llover y vuelven a subir las temperaturas El Área Metropolitana de Buenos Aires registró grandes cantidades de agua en pocos minutos y el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó a qué hora dejará de llover. Por + Seguir en







Se registraron lluvias en el AMBA.

Las lluvias sorprendieron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que rige alerta amarilla por tormentas fuertes y caída de granizo en algunas zonas. Sobre el cielo se observó el avance de nubes negras con actividad eléctrica.

Las áreas donde regía el alerta meteorológico eran la Ciudad de Buenos Aires, Avellaneda, Gral San Martin, Lanús, San Isidro, Tres de Febrero, Vicente López, Cañuelas, Esteban Echeverria, Gral. Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Lomas de Zamora, Lujan, Marcos Paz, Merlo, Moreno y Morón.

Embed - Fuertes LLUVIAS y CALOR en el AMBA El pronostico indica que las lluvias se extenderían hasta las 17, por lo que se espera que luego de esa hora regrese el sol y vuelvan a subir las temperaturas, aunque apenas superarían los 30°. De esta manera, continuará el calor pero quedarían lejos de los 37° de sensación térmica registrados este martes.

Las temperaturas se mantendrán sofocantes hasta el viernes 6 de febrero, y luego llegarán las lluvias más intensas de la semana que se estima, se acumulará gran cantidad de precipitaciones, suficientes para cortar la ola de calor. La temperatura descenderá alrededor de 8 grados en un día, la máxima pasará de los 35°C a valores cercanos a los 27°C.

¿Qué hacer ante las tormentas y vientos fuertes? Mantenerse dentro de casas, escuelas o edificios públicos.

Desenchufar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Mantenerse lejos de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.

Alejarse de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.

En caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para evitar ser alcanzado por un rayo.