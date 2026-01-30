Moria Casán y la China Suárez, frente a frente nuevamente: "Nadie suelta" La conductora de El Trece reveló que conversará en la casa de la actriz en Turquía y, como es la segunda vez que le realiza una nota, tienen un buen vínculo. + Seguir en







Moria Casán entrevistará a la China Suárez. Redes sociales

Por segunda vez, Moria Casán entrevistará a Eugenia China Suárez desde Turquía y contará sobre cómo es su vida del otro lado del mundo con el futbolista. La vedette quedó con muy buena relación y volverán a conversar.

"Gente y hablando de cine y hablando de series y hablando de ficción, la pantalla de Canal 13 está con una dinámica, el canal con linaje está bien arriba", inició Moria para luego promocionar la serie que se estrenará en el canal.

Fue entonces que reveló que, con motivo de ese estreno, harán una entrevista: "El lunes empieza la serie, el 2 de febrero y la vamos a tener a la China con Moria, una vez más, nuestra querida enigmática".

Moria China Redes sociales "Ellos están en Turquía, divinos. Parece que se cambiaron a una casa brutal, espectacular, porque él quiso tener una casa divina, mejor que la que tenía antes para vivir su amor, con esta mujer, y ya va más de un año. Están instaladísimos y ellos se mantienen en un enigmático", agregó.