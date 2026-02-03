3 de febrero de 2026 Inicio
Qué dijo Luciano Castro tras la polémica del pasacalles para Griselda Siciliani

Se filtró qué habría dicho el actor luego del gesto para reconquistar a su ahora exnovia. La actriz confirmó su ruptura.

Por
Griselda Siciliani y Luciano Castro.

Griselda Siciliani y Luciano Castro.

Luciano Castro fue tema del fin de semana por el pasacalles que le puso a Griselda Siciliani en la vereda de su casa y Paula Varela en Intrusos lo cruzó en esos dos días en Mar del Plata y lo vio "muy enamorado": "Él quería quedarse con ella hasta el final, como dice ese cartel".

La conductora fulminó a su exmarido por la idea del pasacalles.
"Lo vi enamorado, muy enamorado, con ganas de reconquistarla, de volver con ella", detalló la periodista y continuó: "Un poco me decía esto, que sintió que está perdiendo al amor de su vida y eso lo pone triste o lo bajonea, porque realmente él quería quedarse hasta el final con ella, como dice ese cartel. Y que va a hacer todo para reconquistarla".

El actor le habría dicho que "sería capaz de hacer todo por Griselda". "Un pasacalles o cualquier cosa que sea necesaria, porque es la mujer de su vida y la quiere reconquistar", insistió la panelista en El Trece.

Sin embargo, la actriz dejó en claro a través de Marcia Frisciotti, conocida como Pochi, en Puro Show que está separada "hace semanas". "Ya está", le dijo a la panelista sobre el estado de su relación.

Cómo quedó el pasacalles que puso Luciano Castro para Griselda Siciliani

En Arriba Argentinos mostraron en qué condiciones se encuentra el gesto de arrepentimiento y amor que Castro dejó en la calle de Siciliani y revelaron que quedó colgado de un solo árbol y tirado en la vereda. No quedaron rastros de la colocación prolija que se vio el fin de semana.

Quedará la duda sobre quién dejó el cartel en esas condiciones o si se desató por la simple acción del viento. De todas formas, es un reflejo preciso del momento que está pasando la dupla de actores.

Embed - ¿FUE GRISELDA SICILIANI? ARRANCARON EL PASACALLE QUE LE HABRÍA COLGADO LUCIANO CASTRO

