Se trata de un diálogo del millonario pederasta con un entrevistador, luego de la revelación de más documentos en Estados Unidos sobre el caso. En el video, admitió ser "un criminal".

El millonario pederasta que se suicidó en prisión mientras esperaba ser juzgado, Jeffrey Epstein , se había definido como un "nivel 1" de depredador sexual , en el marco de una entrevista inédita dada a conocer luego de la revelación de más documentos sobre el caso de parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En el diálogo, del cual se desconoce quién fue el entrevistador, el periodista le preguntó a Epstein si se consideraba un "depredador sexual de clase tres", a lo que respondió "nivel 1, soy el más bajo". Luego, el cronista le consultó si se definía como "un criminal", por lo que el pederasta asintió y expresó "sí".

En este marco, el cronista le consultó si su dinero "es sucio", por lo que contestó "no lo es". También interrogó sobre el motivo por el cual consideraba que no lo era y Epstein respondió "porque me lo gané".

"Pero te lo ganaste asesorando a las peores personas del mundo, ¿verdad? Que hacen cosas terribles solo para ganar más dinero", advirtió el periodista. No obstante, el magnate replicó: "La ética siempre es un tema complejo".

Epstein había sido condenado en 2008 por prostitución de menores de edad. A partir de su suicidio en una cárcel de Nueva York en 2019, se conocieron los nombres de políticos, empresarios y celebridades, que estarían implicados en una red internacional de tráfico sexual de menores. Se presentaron nuevos cargos en su contra, en los que se le acusó de haber liderado una red de tráfico de menores.

La organización operaba reclutaba adolescentes de contextos marginales para un supuesto trabajo como "masajistas" y cuyas tareas estaban muy bien pagas. Luego, eran sometidas en las distintas mansiones que tenía el abusador sexual desde Palm Beach hasta la isla privada en el Caribe, Little Saint James. conocida como la "isla de la pedofilia".

Recrearon la cuenta de Gmail de Jeffrey Epstein para buscar todos los documentos: cómo funciona y cómo usarla

La publicación de los archivos vinculados a Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos generó un fuerte interés público, pero también numerosas críticas por las dificultades para acceder a la información. Aunque el material fue puesto a disposición en cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, el sistema oficial presenta serias limitaciones técnicas.

La web Departamento de Justicia cuenta con un buscador general, pero gran parte de los documentos están disponibles solo como archivos escaneados que no permiten búsquedas de texto. Esto obliga a revisar miles de páginas de manera manual y dificulta la localización de nombres, fechas o vínculos relevantes dentro del expediente.

Frente a esas limitaciones, un grupo de desarrolladores lanzó Jmail.world, una plataforma independiente que reorganiza los documentos oficiales y los presenta a través de una interfaz similar a la de Gmail. El proyecto, creado por los tecnólogos Riley Walz y Luke Igel, comenzó a operar a fines de noviembre y se actualiza de forma progresiva a medida que se incorporan nuevos materiales difundidos por las autoridades.

La web permite explorar correos electrónicos, archivos adjuntos y contactos asociados al caso mediante un sistema de búsqueda directa por palabras clave o nombres propios. Además, integra otras aplicaciones que replican servicios conocidos, como almacenamiento de archivos o visualización de imágenes, con el objetivo de centralizar la información dispersa en los volcados oficiales.

Una de las principales incorporaciones de la plataforma es una herramienta de inteligencia artificial denominada Jemini, que permite realizar consultas en lenguaje natural sobre el contenido de los documentos disponibles. De este modo, los usuarios pueden formular preguntas generales o específicas sin necesidad de conocer previamente la ubicación exacta de cada archivo dentro de la base de datos.

Según explicaron sus creadores, el objetivo del proyecto es resolver un problema de diseño y accesibilidad generado por la publicación masiva de archivos en formato PDF sin capacidad de búsqueda. Para ello, utilizaron tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) que convierte el texto escaneado en información indexable y navegable.