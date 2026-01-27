IR A
El Trece pondrá a la China Suárez a competir con Wanda Nara y MasterChef Celebrity

El canal decidió transmitir una ficción de Disney+ al mismo horario que Telefe emite el ciclo de cocina, con el objetivo de que se disputen el primer lugar del rating.

La China Suárez protagoniza La hija del fuego.

Con el objetivo de poder vencer el éxito de MasterChef Celebrity c on la presencia de Wanda Nara, El Trece tiene previsto emitir la serie La hija del fuego, la cual protagoniza Eugenia China Suárez, pero todo estaría dado para que sea al mismo horario que Telefe da el certamen de cocina.

La cantante demostró que el apoyo del club turco al futbolista está intacto.
Ya se había dado a conocer que el canal iba a dar la serie que fue furor en Disney +, pero no habían confirmado la fecha. Todo parece indicar que el estreno será el lunes 2 de febrero a las 21:15. De este modo, compite directamente con Wanda Nara.

Esta pelea dará que hablar porque, no solo se disputan el rating entre los dos canales más destacados, sino también entre las dos mediáticas que manifestaron problemas entre sí, ya que la actriz está en pareja con Mauro Icardi, exmarido de la empresaria.

La HIJA DEL FUEGO

La serie que emitirán es La Hija del fuego: la venganza de la bastarda, la cual trata sobre a tranquilidad de un pueblo patagónico se ve alterada por la llegada de Letizia (Eugenia “China” Suárez), una misteriosa mujer extranjera que está a punto de casarse con un influyente empresario de la zona. Aunque su aparición despierta desconfianza entre los habitantes.

Nadie sospecha que detrás de su aparente normalidad se esconde la mente de una implacable venganza. Amparada en la confianza del pueblo, Letizia desplegará un plan oscuro y violento, desatando una serie de crímenes brutales en un lugar que guarda más secretos de los que aparenta.

