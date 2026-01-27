El Trece pondrá a la China Suárez a competir con Wanda Nara y MasterChef Celebrity El canal decidió transmitir una ficción de Disney+ al mismo horario que Telefe emite el ciclo de cocina, con el objetivo de que se disputen el primer lugar del rating. + Seguir en







La China Suárez protagoniza La hija del fuego. Redes sociales

Con el objetivo de poder vencer el éxito de MasterChef Celebrity c on la presencia de Wanda Nara, El Trece tiene previsto emitir la serie La hija del fuego, la cual protagoniza Eugenia China Suárez, pero todo estaría dado para que sea al mismo horario que Telefe da el certamen de cocina.

Ya se había dado a conocer que el canal iba a dar la serie que fue furor en Disney +, pero no habían confirmado la fecha. Todo parece indicar que el estreno será el lunes 2 de febrero a las 21:15. De este modo, compite directamente con Wanda Nara.

Esta pelea dará que hablar porque, no solo se disputan el rating entre los dos canales más destacados, sino también entre las dos mediáticas que manifestaron problemas entre sí, ya que la actriz está en pareja con Mauro Icardi, exmarido de la empresaria.

La HIJA DEL FUEGO Redes sociales La serie que emitirán es La Hija del fuego: la venganza de la bastarda, la cual trata sobre a tranquilidad de un pueblo patagónico se ve alterada por la llegada de Letizia (Eugenia “China” Suárez), una misteriosa mujer extranjera que está a punto de casarse con un influyente empresario de la zona. Aunque su aparición despierta desconfianza entre los habitantes.