La familia de Lamine Yamal no quiere a Nicki Nicole: "La relación los aterroriza" El padre, la madre y hasta la abuela del futbolista español mostraron una postura muy firme contra la cantante rosarina.







Lamine Yamal comenzó su romance con Nicki Nicole hace poco más de un mes. Instagram

El romance entre la cantante rosarina Nicki Nicole y el futbolista español Lamine Yamal generó polémicas desde su inicio y ahora la propia familia de la estrella de FC Barcelona parece tener una postura firme para que el joven de 18 años le ponga punto final a la relación.

A través de su programa Mitre Live, el periodista Juan Etchegoyen reveló: "Yo creo que hizo mucho daño en la relación de Lamine Yamal y Nicki Nicole la aparición en lo mediático de Franco Mastantuono". Con esto, recordó el fuerte rumor que surgió sobre una ruptura por un potencial tercero en discordia, en este caso el jugador argentino de Real Madrid.

Pero eso no fue lo único, sino que luego llegó la parte más picante: "La familia de Lamine se opone firmemente a la relación con Nicki Nicole y su padre ha hecho todo para que esto no continúe. Lo que pasa es que Lamine es mayor de edad y decide él ya, a pesar de la oposición de su padre, su abuela y su madre, aunque ella es más flexible". Así, sorprendió a todos al asegurar que la rosarina no es para nada querida entre el círculo cercano del deportista, incluso a pesar del reciente video viral en que se ve a la cantante con Keyne, el hermano menor de Yamal.

Embed El vídeo que Lamine Yamal ha subido a sus redes con su hermano Keyne y Nicki Nicole pic.twitter.com/hiRyQoyLhp — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 15, 2025

Para finalizar, Etchegoyen remarcó: "Ellos quieren que se centre en su carrera deportiva y no en Nicki Nicole. Oposición e indiferencia es lo que siente la familia de Lamine Yamal por Nicki Nicole. La relación con Nicki Nicole a los familiares los aterroriza". Toda esta situación no hizo más que recorrer las redes sociales y el escándalo rápidamente se esparció hasta España.