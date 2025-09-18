IR A
La familia de Lamine Yamal no quiere a Nicki Nicole: "La relación los aterroriza"

El padre, la madre y hasta la abuela del futbolista español mostraron una postura muy firme contra la cantante rosarina.

Lamine Yamal comenzó su romance con Nicki Nicole hace poco más de un mes.

Lamine Yamal comenzó su romance con Nicki Nicole hace poco más de un mes.

A través de su programa Mitre Live, el periodista Juan Etchegoyen reveló: "Yo creo que hizo mucho daño en la relación de Lamine Yamal y Nicki Nicole la aparición en lo mediático de Franco Mastantuono". Con esto, recordó el fuerte rumor que surgió sobre una ruptura por un potencial tercero en discordia, en este caso el jugador argentino de Real Madrid.

Pero eso no fue lo único, sino que luego llegó la parte más picante: "La familia de Lamine se opone firmemente a la relación con Nicki Nicole y su padre ha hecho todo para que esto no continúe. Lo que pasa es que Lamine es mayor de edad y decide él ya, a pesar de la oposición de su padre, su abuela y su madre, aunque ella es más flexible". Así, sorprendió a todos al asegurar que la rosarina no es para nada querida entre el círculo cercano del deportista, incluso a pesar del reciente video viral en que se ve a la cantante con Keyne, el hermano menor de Yamal.

Para finalizar, Etchegoyen remarcó: "Ellos quieren que se centre en su carrera deportiva y no en Nicki Nicole. Oposición e indiferencia es lo que siente la familia de Lamine Yamal por Nicki Nicole. La relación con Nicki Nicole a los familiares los aterroriza". Toda esta situación no hizo más que recorrer las redes sociales y el escándalo rápidamente se esparció hasta España.

De Rosario a Barcelona: ¿cómo comenzó el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal?

La cantante argentina Nicki Nicole y el joven futbolista del Barcelona, Lamine Yamal, dejaron atrás los rumores y confirmaron públicamente su relación con una foto cargada de gestos románticos. La imagen, compartida en redes sociales, mostró globos, rosas y una torta que sirvieron como telón de fondo para blanquear un vínculo que venía siendo tema de conversación desde hacía semanas.

Nicki Nicole y Lamine Yamal
La oficialización puso fin a especulaciones que crecían a medida que ambos dejaban pistas en público y en privado.

La oficialización puso fin a especulaciones que crecían a medida que ambos dejaban pistas en público y en privado.

