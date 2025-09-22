22 de septiembre de 2025 Inicio
Tras los reclamos, el Gobierno anunció aumentos para trabajadores del Hospital Garrahan

Se otorgarán al personal asistencial y el administrativo en relación de dependencia. "Forma parte de un esquema de incentivos económicos que se implementa de manera responsable, sustentable y sostenible", afirmaron las autoridades.

El Gobierno anunció aumentos para trabajadores del Hospital Garrahan.

El Gobierno anunció aumentos para trabajadores del Hospital Garrahan.

En su cuenta de la red social X, las autoridades del Garrahan confirmaron los incrementos y defendieron el destino de los recursos: "El Hospital de Pediatría 'Prof. Dr. Juan P. Garrahan' informa que, a partir de un proceso de ordenamiento y eficiencia administrativa, ha logrado sanear sus cuentas, reducir gastos innecesarios y asegurar que los recursos se destinen a lo verdaderamente prioritario: sus equipos de salud y la atención de los pacientes".

En tal sentido, detallaron los montos de la suba: "Es por esto que, en reconocimiento a su compromiso y dedicación, a partir de septiembre el personal asistencial percibirá un complemento mensual de $450.000 y el personal administrativo en relación de dependencia con el hospital, de $350.000. Esta medida forma parte de un esquema de incentivos económicos que se implementa de manera responsable, sustentable y sostenible", expresaron.

Hospital Garrahan comunicado
Las autoridades anunciaron aumentos para trabajadores del Garrahan.

Las autoridades anunciaron aumentos para trabajadores del Garrahan.

"El Hospital Garrahan no está en emergencia. Estos logros son el resultado de una gestión transparente, que prioriza la eficiencia administrativa, la innovación tecnológica y la inversión en el capital humano a lo largo del tiempo, pese a los constantes palos en la rueda de algunos sectores que defienden sus propios privilegios e intereses", marcaron en esta línea.

En tanto, detallaron los motivos de las modificaciones en el Consejo de Administración del establecimiento: "Responden al objetivo de consolidar un liderazgo capaz de llevar adelante decisiones difíciles y sostener una gestión transparente. El camino es claro: seguir profundizando la administración responsable y eficiente permitirá garantizar nuevos aumentos al equipo de salud en el futuro e invertir en infraestructura".

"De este modo, el Hospital Garrahan consolida su posición como centro de referencia nacional en salud pediátrica, garantizando la mejor atención a los niños y adolescentes de todo el país", concluyeron.

