La oposición acelera en Diputados y busca limitar el poder de Javier Milei con los DNU Los bloques opositores activarán este martes el tratamiento de la ley que cambia las reglas de los decretos presidenciales. El proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, establece que bastará con el rechazo de una sola cámara para anular un DNU y fija plazos más estrictos para su convalidación. Por







La oposición acelera en Diputados y busca limitar el poder de Milei con los DNU NA/Juan Vargas

La Cámara de Diputados pondrá este martes en marcha el tratamiento del proyecto que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Ejecutivo. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y será discutida desde el mediodía en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento. El objetivo es emitir dictamen el 30 de septiembre y llevarlo al recinto en una sesión especial prevista para el 1 de octubre.

El avance opositor incomoda al Gobierno, que recurre de manera habitual a los DNU para aplicar medidas sin pasar por el Congreso. La herramienta fue incorporada a la Constitución en 1994 para situaciones excepcionales, pero en la práctica todos los gobiernos lo usaron de manera discrecional.

En 2006, a propuesta de Cristina Kirchner, se sancionó la norma que consolidó la validez de los decretos: alcanza con la aprobación de una sola cámara para que queden vigentes, mientras que se necesita el rechazo de ambas para derogarlos. Eso convirtió en casi imposible anular un DNU, aunque en los últimos meses la oposición logró frenar algunos, entre ellos los vinculados a fondos reservados de la SIDE, Vialidad, el INTA, el INTI, Cultura y la Marina Mercante.

El proyecto que ahora impulsa la oposición cambia esas reglas. Con la nueva ley, bastará con el rechazo de una sola cámara para dar de baja un DNU. Además, fija un plazo máximo de 90 días desde su publicación en el Boletín Oficial para obtener convalidación legislativa, acorta a 48 horas el tiempo para que una cámara comunique su decisión a la otra y prohíbe al Ejecutivo dictar un nuevo decreto sobre el mismo tema durante el mismo año parlamentario.