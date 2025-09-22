23 de septiembre de 2025 Inicio
La oposición acelera en Diputados y busca limitar el poder de Javier Milei con los DNU

Los bloques opositores activarán este martes el tratamiento de la ley que cambia las reglas de los decretos presidenciales. El proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, establece que bastará con el rechazo de una sola cámara para anular un DNU y fija plazos más estrictos para su convalidación.

NA/Juan Vargas

La Cámara de Diputados pondrá este martes en marcha el tratamiento del proyecto que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Ejecutivo. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y será discutida desde el mediodía en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento. El objetivo es emitir dictamen el 30 de septiembre y llevarlo al recinto en una sesión especial prevista para el 1 de octubre.

El Senado realizó una sesión sobre el veto de Javier Milei a los ATN.
Otro revés para el Gobierno: el Senado rechazó el veto de Javier Milei a los ATN

El avance opositor incomoda al Gobierno, que recurre de manera habitual a los DNU para aplicar medidas sin pasar por el Congreso. La herramienta fue incorporada a la Constitución en 1994 para situaciones excepcionales, pero en la práctica todos los gobiernos lo usaron de manera discrecional.

En 2006, a propuesta de Cristina Kirchner, se sancionó la norma que consolidó la validez de los decretos: alcanza con la aprobación de una sola cámara para que queden vigentes, mientras que se necesita el rechazo de ambas para derogarlos. Eso convirtió en casi imposible anular un DNU, aunque en los últimos meses la oposición logró frenar algunos, entre ellos los vinculados a fondos reservados de la SIDE, Vialidad, el INTA, el INTI, Cultura y la Marina Mercante.

El proyecto que ahora impulsa la oposición cambia esas reglas. Con la nueva ley, bastará con el rechazo de una sola cámara para dar de baja un DNU. Además, fija un plazo máximo de 90 días desde su publicación en el Boletín Oficial para obtener convalidación legislativa, acorta a 48 horas el tiempo para que una cámara comunique su decisión a la otra y prohíbe al Ejecutivo dictar un nuevo decreto sobre el mismo tema durante el mismo año parlamentario.

La sesión especial que prepara la oposición también incluirá otros puntos de tensión con el oficialismo: los cambios en el Impuesto a los Combustibles, el rechazo al veto presidencial sobre los Aportes del Tesoro Nacional y la derogación de los decretos que modificaron la identidad de género y el estatuto de la Policía Federal.

Tras la contundente derrota en Diputados, Javier Milei reunió a su Gabinete y se esperan anuncios.

Tras la contundente derrota en Diputados, Javier Milei reunió a su Gabinete y se esperan anuncios

Diputados aprobó la creación de una comisión que investigue el caso del fentanilo contaminado.

Diputados aprobó la creación de una comisión que investigue el caso del fentanilo contaminado

El Senado se prepara para sesionar.

Emergencia pediátrica y financiamiento universitario: tras el rechazo al veto en Diputados, cómo seguirá el trámite el Senado

Diputados rechazó los vetos de Javier Milei a la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario

Diputados rechazó los vetos de Milei: Universidades y Garrahan avanzan al Senado para convertirse en ley

Marcha Federal Universitaria por la salud y la universidad pública: puntos de concentración en todo el país

Tercera Marcha Universitaria: estudiantes, docentes y gremios de todo el país, contra el veto de Milei

Aseguran que Alexis Mac Allister fue padre en secreto.

Mac Allister habría sido padre en secreto: por "razones personales" no fue a la gala del Balón de Oro

Lamine Yamal no pudo contra Dembélé y fue consolado por Nicki Nicole.

Cariñoso mensaje de Nicki Nicole a Lamine Yamal luego de que perdiera el Balón de Oro: "Mi estrella..."

Paloma Mami: la "muñeka" que rompió la caja del género urbano

Avengers: Doomsday llegará a los cines de todo el mundo en 2026.

Marvel sufrió la filtración de las primeras imágenes de Avengers: Doomsday y los fans se sorprendieron

Joaquín Furriel, quien destaca por su talento en diversos escenarios como películas y producciones televisivas internacionales, incorpora su distintiva presencia a un reparto que combina a estrellas ultra reconocidas junto a nuevos actores dispuestos a desafiar lo establecido.
De qué se trata El Refugio Atómico, la serie con Joaquín Furriel que lidera lo más visto de Netflix

Ed Sheeran revolucionó el mundo de la música con su sorpresiva revelación.
Ed Sheeran anunció un estreno póstumo: "No quiero morir y que saquen canciones al azar"

El Gobierno anunció aumentos para trabajadores del Hospital Garrahan.

Tras los reclamos, el Gobierno anunció aumentos para trabajadores del Hospital Garrahan

Alivio en Boca: Miguel Ángel Russo recibió el alta tras ser hospitalizado

Alivio en Boca: Miguel Ángel Russo recibió el alta tras ser hospitalizado

El secretario del Tesoro de Estados Unidos prometió que la asistencia a la Argentina será grande y contundente

El secretario del Tesoro de Estados Unidos prometió que la asistencia a la Argentina será "grande y contundente"

Aseguran que Alexis Mac Allister fue padre en secreto.

Mac Allister habría sido padre en secreto: por "razones personales" no fue a la gala del Balón de Oro

