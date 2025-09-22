Ed Sheeran anunció un estreno póstumo: "No quiero morir y que saquen canciones al azar" El cantante británico sorprendió al mundo de la música luego de revelar que planeó cuál será su último lanzamiento.







Ed Sheeran revolucionó el mundo de la música con su sorpresiva revelación. Captura YouTube

El cantante británico Ed Sheeran anunció un estreno póstumo y revolucionó el mundo de la música, ya que confirmó que comenzó a planificar su legado y confesó que su esposa Cherry Seaborn será la encargada de seleccionar las canciones para su último álbum.

Durante una entrevista con el presentador Zane Lowe para Apple, el cantante británico sorprendió luego de anunciar una noticia muy especial. " Eject es el álbum que está en mi testamento, está realmente en mi testamento. Cherry elegirá las canciones. Entre mis deseos, está lanzar un disco con todas las 10 mejores canciones desde que tenía 18 años hasta mi fallecimiento", comenzó por expresar.

Luego, Sheeran lanzó un ejemplo particular: "¡Imagina que Paul McCartney muere y hay grabaciones de The Beatles de cuando tenían 16 años! A mucha gente no le gustará eso, pero a muchos de mis fans les parecerá súper interesante. Los álbumes póstumos siempre salen, pero no son planificados...". Con esto último, recordó el accionar habitual con los diferentes artistas fallecidos, ya que las discográficas siempre se aprovechan de la situación.

Ed Sheeran Cherry Seaborn Ed Sheeran y Cherry Seaborn se casaron en enero de 2019. Redes sociales

Para finalizar, Ed Sheeran insistió: "Yo quiero tener un plan, y le vengo hablando a Cherry a lo largo de mi vida como 'me gusta mucho esta, esta...'. Nunca se sabe cuándo pasará, no quiero que alguien mezcle todo y lo publique, quiero que sea planificado". De esta manera, el cantante evidenció su objetivo por planificar todo de la mejor manera, incluso a pesar de tener solo 34 años.