Video: el brutal planchazo que recibió Alexis Mac Allister y lo obligó a salir en el entretiempo

Se jugaban apenas 15 minutos del encuentro entre Burnley y Liverpool por la cuarta fecha de la Premier League cuando Alexis Mac Allister sufrió un brutal planchazo en el tobillo derecho de parte Lesley Ugochukwu, quien solo recibió una tarjeta amarilla . Profundamente dolorido, el volante ex Argentinos y Boca continuó jugando pero terminó siendo reemplazado en el entretiempo.

Los Reds, esta vez jugando de verde, habían comenzado sin poder imponer el dominio que venían mostrando en los anteriores encuentros del torneo y que los mantienen en la cima de la tabla de posiciones. El partido era trabado y la lucha se concentraba en la mitad de la cancha, que se convirtió en un campo de batalla .

En esa tesitura, a los 15 minutos Mac Allister recibió en el círculo central la violenta patada de Ugochukwu , que resulta desesperante de observar en cámara lenta al ver cómo el pie del pampeano se dobla hasta casi un ángulo de 90° respecto al tobillo . Michael Oliver, árbitro principal del cotejo, optó por únicamente mostrarle la tarjeta amarilla al mediocampista francés.

Por su parte, el volante de la Selección argentina quedó tirado en el piso, con gestos que daban cuenta del fuerte dolor que sentía, mientras pedía la atención de los médicos del equipo. Pese a la brutal infracción sufrida, siguió en el campo de juego, aunque en el entretiempo fue reemplazado por Conor Bradley .

Ya consumada la victoria por 1 a 0 con gol de penal de Mohamed Salah a los 95, el técnico de Liverpool, Arne Slot, se refirió en la conferencia de prensa posterior al encuentro a lo sucedido, y planteó que la fuerte patada recibida fue uno de los motivos por los que sustituyó a Mac Allister, aunque también hay una cuestión física y táctica.

"Se perdió mucha pretemporada, así que está listo para un partido a la semana, quizás para 70 o 90 minutos. Jugó 90 minutos con Argentina y estaba muy cansado después de los 70. No tiene la preparación adecuada para jugar tres partidos a la semana durante 90 minutos, así que hoy siempre tuve claro que lo sacaría después de 60 minutos para que pudiera volver al campo el miércoles y el sábado", comenzó su explicación el entrenador.

"Entonces, eso se combinó con el hecho de que sintiera esa patada (y no me sorprende). Dijo que estaba lo suficientemente bien como para seguir, aunque rengueaba mucho, así que creo que fue más por su mentalidad que por el hecho de que realmente pudiera rendir al máximo durante 15 minutos más. Así que, la combinación de su lesión y mi deseo de no perder el segundo cambio después de 60 minutos resultó en eso, y en que no jugáramos muy bien, por cierto", completó.

