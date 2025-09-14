14 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Video: el brutal planchazo que recibió Alexis Mac Allister y lo obligó a salir en el entretiempo

Se jugaban apenas 15 minutos del encuentro entre Burnley y Liverpool por la cuarta fecha de la Premier League cuando el volante ex Argentinos y Boca sufrió una violenta patada en el tobillo derecho de parte Lesley Ugochukwu, quien solo recibió una tarjeta amarilla.

Por
La imagen del planchazo sufrido por Alexis Mac Allister es estremecedora.

La imagen del planchazo sufrido por Alexis Mac Allister es estremecedora.

Captura ESPN

Se jugaban apenas 15 minutos del encuentro entre Burnley y Liverpool por la cuarta fecha de la Premier League cuando Alexis Mac Allister sufrió un brutal planchazo en el tobillo derecho de parte Lesley Ugochukwu, quien solo recibió una tarjeta amarilla. Profundamente dolorido, el volante ex Argentinos y Boca continuó jugando pero terminó siendo reemplazado en el entretiempo.

Boca visita a Rosario Central.
Te puede interesar:

Boca empata 0-0 en su visita a Rosario Central por el torneo Clausura 2025

Los Reds, esta vez jugando de verde, habían comenzado sin poder imponer el dominio que venían mostrando en los anteriores encuentros del torneo y que los mantienen en la cima de la tabla de posiciones. El partido era trabado y la lucha se concentraba en la mitad de la cancha, que se convirtió en un campo de batalla.

En esa tesitura, a los 15 minutos Mac Allister recibió en el círculo central la violenta patada de Ugochukwu, que resulta desesperante de observar en cámara lenta al ver cómo el pie del pampeano se dobla hasta casi un ángulo de 90° respecto al tobillo. Michael Oliver, árbitro principal del cotejo, optó por únicamente mostrarle la tarjeta amarilla al mediocampista francés.

Por su parte, el volante de la Selección argentina quedó tirado en el piso, con gestos que daban cuenta del fuerte dolor que sentía, mientras pedía la atención de los médicos del equipo. Pese a la brutal infracción sufrida, siguió en el campo de juego, aunque en el entretiempo fue reemplazado por Conor Bradley.

Ya consumada la victoria por 1 a 0 con gol de penal de Mohamed Salah a los 95, el técnico de Liverpool, Arne Slot, se refirió en la conferencia de prensa posterior al encuentro a lo sucedido, y planteó que la fuerte patada recibida fue uno de los motivos por los que sustituyó a Mac Allister, aunque también hay una cuestión física y táctica.

"Se perdió mucha pretemporada, así que está listo para un partido a la semana, quizás para 70 o 90 minutos. Jugó 90 minutos con Argentina y estaba muy cansado después de los 70. No tiene la preparación adecuada para jugar tres partidos a la semana durante 90 minutos, así que hoy siempre tuve claro que lo sacaría después de 60 minutos para que pudiera volver al campo el miércoles y el sábado", comenzó su explicación el entrenador.

"Entonces, eso se combinó con el hecho de que sintiera esa patada (y no me sorprende). Dijo que estaba lo suficientemente bien como para seguir, aunque rengueaba mucho, así que creo que fue más por su mentalidad que por el hecho de que realmente pudiera rendir al máximo durante 15 minutos más. Así que, la combinación de su lesión y mi deseo de no perder el segundo cambio después de 60 minutos resultó en eso, y en que no jugáramos muy bien, por cierto", completó.

El brutal planchazo de Lesley Ugochukwu sobre Alexis Mac Allister en el partido Burnley - Liverpool

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1967217405823963542&partner=&hide_thread=false
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El delantero juega en un equipo de la Serie B de Italia.

El llamativo caso de un ex San Lorenzo que debutó en la selección de San Marino

play

Murió un nene de 13 años en el club de Córdoba que formó al Cuti Romero en pleno entrenamiento

Rosario Central, con Ángel Di María, recibirá al Boca de Leandro Paredes, desde las 17:30 en el Gigante de Arroyito

Con los ojos puestos en Russo y el duelo de campeones del mundo, Boca visita a Central

El premio, organizado por la revista France Football, se entrega desde el 2016.

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025

Este exfutbolista fue figura en River.

El ex River y Selección Argentina que sufrió depresión: pocos lo sabían

Messi picó la pelota y el arquero adivinó su intención.
play

Messi y una noche para el olvido: erró un penal por picarla y su Inter Miami fue goleado

Rating Cero

Una comedia romántica en Netflix, donde también se muestra la importancia de las amigas.
play

Está en Netflix y es una serie sobre los problemas en las citas de la era digital

¿Desamor o distancia? Por qué se separaron Micaela Tinelli y Lisandro López

¿Desamor o distancia? Por qué se separaron Micaela Tinelli y Lisandro López

Un nuevo estreno de Filipinas llegó a la gran N roja y es furor.
play

De la tele a ser villanos en la vida real: esta película con comedia negra y acción está sorprendiendo a todos en Netflix

Vos podés, papá. Te amamamos mucho, fue el cartel que le acercaron a Thiago al hospital

El emotivo mensaje de las hijas de Thiago Medina tras su accidente en moto: "Vos podés"

Cazzu en vivo en el Movistar Arena

Cazzu presentó Latinaje en Buenos Aires: De trapstar a señora "bien"

La estilista de Antonela Roccuzzo filtró su nuevo estilo.

El impactante cambio de look de Antonela Roccuzzo: lo filtró su estilista

últimas noticias

Boca visita a Rosario Central.

Boca empata 0-0 en su visita a Rosario Central por el torneo Clausura 2025

Hace 12 minutos
Las universidades convocaron a la marcha contra el veto de Javier Milei con un contundente video.

El contundente video con que las universidades convocaron a la marcha contra el veto de Milei

Hace 19 minutos
Andrés Morosini.

Cómo fueron las últimas horas del hombre que secuestró y mató a sus hijos

Hace 22 minutos
Quién era Matías Travizano, el empresario que murió en un accidente de escalada y con un vínculo cercano a Javier Milei.

Quién era Matías Travizano, el empresario cercano a Javier Milei que murió en las montañas de California

Hace 59 minutos
El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

Preocupa la salud de Thiago Medina: qué dice el parte médico de este domingo

Hace 1 hora