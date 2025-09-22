22 de septiembre de 2025 Inicio
Alivio en Boca: Miguel Ángel Russo recibió el alta tras ser hospitalizado

El entrenador de Boca, que había sido hospitalizado por precaución tras mostrar signos de debilidad, recibió el alta el mismo día. Es la segunda internación en menos de un mes, tras una infección urinaria que complicó su salud.

El estado de salud de Miguel Ángel Russo volvió a encender las alarmas en Boca. Este lunes por la mañana, el entrenador de 69 años fue internado en la clínica Fleni para realizarse estudios de rutina. Sin embargo, los médicos decidieron administrarle suero al detectar signos de debilidad, según confirmaron fuentes cercanas al club. Tras el susto inicial, el DT recibió el alta el mismo día.

Russo fue hospitalizado hace 15 días y regresó a los entrenamientos en la previa con Rosario Central
Miguel Ángel Russo fue hospitalizado nuevamente: lo encontraron débil y deshidratado

Russo había estado en la Bombonera el domingo por la noche, cuando Boca igualó 2-2 ante Central Córdoba . Con el plantel liberado de entrenamientos este lunes, no fue necesario que sus ayudantes, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, se hicieran cargo de las prácticas, como ocurrió semanas atrás durante una internación anterior.

A comienzos de septiembre, Russo había pasado varios días en Fleni a raíz de una infección urinaria que se complicó por su delicada salud. Aquella internación lo obligó a ausentarse de algunas prácticas durante su tercer ciclo al frente del equipo. Aunque recibió el alta el 5 de septiembre, el club decidió otorgarle unos días adicionales para asegurar su completa recuperación, reincorporándose recién el jueves siguiente a los entrenamientos en la Bombonera, antes del viaje a Rosario.

Tras el empate ante Central Córdoba, el entrenador se mostró molesto por los rumores que circularon sobre su estado. “Hubo muchos que dijeron tonterías. El que sabe sobre su salud es uno mismo”, afirmó con firmeza en conferencia de prensa, dejando en claro que la preocupación principal sigue siendo su recuperación y no las especulaciones externas.

