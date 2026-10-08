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Airbag anunció su sexto River: fecha y cuándo salen a la venta las entradas

Los hermanos Sardelli volverán al Monumental el 31 de octubre, en el marco de El Club de la Pelea Tour 2026, en el que será el único show en Buenos Aires en lo que queda del año. Además, presentaron el adelanto de su nuevo tema Epifanía.

El anuncio llegó con un adelanto del tema Epifanía

El anuncio llegó con un adelanto del tema Epifanía, la nueva canción de El Club de la Pelea II.

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En medio de una gira internacional agotada, Airbag anunció su sexto concierto en el estadio de River Plate, la única presentación del trío en Buenos Aires en lo que queda de 2026. La cita será el próximo 31 de octubre, luego de alcanzar la cifra extraordinaria de 10 estadios porteños llenos en tan solo 18 meses.

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El anuncio llegó de la mano de una sorpresa para los fanáticos: un video promocional de los hermanos Patricio, Guido y Gastón Sardelli con un adelanto de Epifanía, el nuevo sencillo que formará parte de su esperado álbum El Club de la Pelea II. El tema se suma a los lanzamientos de Blues del Infierno, Asuntos Pendientes y Reptiles, que integran el repertorio de su show actual.

Este 2026 fue un año espectacular para la banda de rock, que llenó cuatro estadios Vélez Sarsfield en mayo pasado y se presentó con tickets agotados en España, Chile, Uruguay, Perú y muchas provincias argentinas. El grupo encara su último tramo del tour en los escenarios de México, Paraguay y la región cuyana antes de llegar a Núñez.

Para esta nueva presentación en el Monumental, la producción prepara un despliegue escénico de gran escala que incluirá un show de luces, fuegos artificiales y una escenografía adaptada a los clásicos de su discografía y los nuevos temas.

Airbag en River: cómo comprar las entradas

Las entradas para el nuevo show de Airbag en River Plate, el 31 de octubre, se pondrán a la venta en exclusiva en el sitio web AllAccess. Habrá una preventa exclusiva BBVA a partir del martes 13 de octubre a las 12 (con opción de hasta 6 cuotas sin interés). La venta general será a partir del miércoles 14 de octubre, a la misma hora, con todos los medios de pago, y manteniendo la financiación en 6 cuotas sin interés para clientes BBVA.

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