Cuáles son los tres extras que recibirán los jubilados de ANSES en época de navidad Los beneficiarios contarán con una mejora en sus ingresos durante el cierre del año. Por Agregar C5N en









Estos son los tres extras que recibirán los jubilados de ANSES en diciembre. Pexels

Diciembre llegará con novedades para los jubilados y pensionados de todo el país.

Los haberes previsionales tendrán un incremento por movilidad.

Los ingresos del último mes del año estarán compuestos por distintos conceptos.

ANSES organizará los pagos de acuerdo al tipo de prestación y número de DNI. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de diciembre para jubilados y pensionados, que llegarán con varios ingresos adicionales antes de las fiestas de fin de año. Además de la prestación mensual, los beneficiarios recibirán la segunda cuota del aguinaldo y un bono extraordinario, que se sumarán a los haberes que perciben habitualmente.

Por otra parte, las jubilaciones y pensiones tendrán una actualización del 2,2% correspondiente a la movilidad previsional. El incremento se calculó a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y modificará los montos que se cobrarán durante el último mes del año.

Estos son los extras que recibirán los jubilados en diciembre. Freepik Qué extras recibirán los jubilados de ANSES en diciembre 2026 En diciembre, los haberes previsionales tendrán una nueva actualización en función del esquema de movilidad vigente desde 2024, que establece ajustes mensuales de acuerdo con la inflación de dos meses anteriores. Con la suba del 2,2%, calculada a partir del IPC de octubre, la jubilación mínima se ubicará en $453.797, mientras que la máxima rondará los $3.054.000. La actualización se aplicará automáticamente y también alcanzará a las pensiones y prestaciones no contributivas que paga la ANSES.

Otro de los ingresos que podría sumarse a los haberes de diciembre es el bono extraordinario de hasta $70.000, pensado para complementar los ingresos de los jubilados y pensionados que perciben las prestaciones más bajas. De todos modos, el Gobierno todavía debe confirmar oficialmente si mantendrá este refuerzo durante el último mes del año. El monto permanece sin modificaciones desde marzo de 2024. En caso de continuar el esquema actual, quienes cobran la jubilación mínima recibirán los $70.000 completos, mientras que los beneficiarios con haberes superiores podrían acceder a una suma proporcional, de acuerdo con los criterios que establezca el Ejecutivo.

Por último, los jubilados y pensionados también recibirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al medio aguinaldo de fin de año. Este ingreso se calcula sobre el 50% del haber mensual más alto que percibió cada beneficiario durante el segundo semestre. En el caso de quienes cobran la mínima, el monto rondará los $226.898. De esta manera, al sumar la jubilación mínima de diciembre, el aguinaldo y el eventual bono de $70.000, el ingreso total bruto alcanzaría aproximadamente los $750.695. Los tres conceptos se acreditarán de acuerdo con el calendario de pagos de la ANSES, según la terminación del DNI de cada titular.