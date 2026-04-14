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Airbag agotó las entradas por dos Vélez, y anunció un nuevo show: cuándo toca y cómo comprar entradas

Los hermanos Sardelli tendrán una tercera fecha en el estadio José Amalfitani para presentar El club de la pelea II, tras el sold out inmediato del 23 y 24 de mayo.

La banda se ubicó entre las 10 que más entradas vendieron en Latinoamérica durante 2025.

La banda se ubicó entre las 10 que más entradas vendieron en Latinoamérica durante 2025.

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La banda Airbag lanzó una tercera fecha en Vélez, tras agotar los tickets para sus presentaciones del 23 y 24 de mayo en pocas horas. La banda de rock convocó a otro recital en el mismo escenario para presetnar una nueva gira y noveno álbum de estudio.

La banda inglesa anunció el lanzamiento de su disco numero 25 para este 2026.
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El grupo de los hermanos Sardelli, Gastón, Patricio y Guido, inicia su gira con el disco El club de la pelea II, en el estadio José Amalfitani, después de cerrar el 2025 con 5 estadios llenos en River.

El trío que comienza el 2026 con localidades agotadas en el interior del país, sumó el sábado 30 de mayo, con más fechas próximas a confirmar en Argentina, Latinoamérica y Europa.

Hace poco se presentaron en el Vive Latino en México como uno de los números más fuertes del rock latinoamericano y confirmaron que volverán a México en octubre con un nuevo show en el Pepsi Center.

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Airbag en Vélez: cómo sacar entradas

Airbag puso a la venta las entradas generales para la tercera fecha en el estadio de Vélez. Los tickets para el 30 de mayo en Vélez se pueden adquirir en All Access, con todos los medios de pago y la posibilidad de financiar en seis cuotas sin interés. Antes de estos 3 recitales, la banda de rock cerrará la primera etapa de la gira con una serie de presentaciones por el interior del país, incluyendo paradas en La Rioja, San Juan, San Luis, Catamarca y Santiago del Estero.

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