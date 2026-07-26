Cuánto cuesta la patente de los Tesla que llegaron a Uruguay El desembarco de la marca también puso el foco en los costos que implica mantener uno de estos vehículos eléctricos en el país. Por Agregar C5N en









Conocé los montos de los vehículos y de sus respectivas patentes.

Tesla oficializó su llegada a Uruguay con la venta de los modelos Model 3 y Model Y.

Los vehículos ya pueden reservarse a través del sitio web de la compañía.

La patente de los modelos eléctricos se calcula según las reglas establecidas por el Sucive.

El costo del tributo varía de acuerdo con la versión elegida de cada vehículo. La llegada oficial de Tesla a Uruguay ya tiene sus primeros modelos disponibles y también los valores confirmados para el mercado local. La presentación de la marca se realizó durante un evento que contó con la presencia del presidente Yamandú Orsi, mientras que la compañía publicó en su sitio web los precios de los vehículos que comenzará a comercializar en esta primera etapa. Además, los interesados ya pueden reservar una unidad mediante un depósito previo.

Entre las opciones disponibles aparece el Tesla Model 3, que se ofrecerá en tres versiones diferentes. La variante Standard Range RWD tendrá un precio de US $32.990, mientras que la Long Range AWD, con una autonomía de hasta 750 kilómetros, costará US $37.990. En tanto, la versión Performance AWD será la más costosa de la gama, con un valor de US $49.990.

El Tesla Model 3. Freepik Por su parte, el Tesla Model Y llegará al país con dos configuraciones. La versión Rear-Wheel Drive, que ofrece una autonomía de 466 kilómetros y acelera de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos, tendrá un precio de US $36.490. En tanto, la Long Range Rear-Wheel Drive elevará la autonomía hasta los 661 kilómetros y costará US $41.490.

Cuánto cuestan las patentes de los Tesla que llegaron a Uruguay El valor de la patente de los Tesla que comenzaron a venderse en Uruguay se calcula según los criterios establecidos por el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive). En este caso, los montos están expresados en pesos uruguayos, a diferencia del precio de los vehículos, que fue informado en dólares estadounidenses. Para los vehículos eléctricos 0km empadronados en 2026, la alícuota corresponde al 3% del valor de mercado sin IVA, mientras que quienes opten por abonar el tributo de forma anual pueden acceder a un descuento del 20%.

En el caso del Tesla Model 3, la versión Standard tendría una patente anual estimada de $33.930, mientras que la Long Range ascendería a $39.073. Por su parte, la variante Performance, la más costosa de la gama, alcanzaría un valor de $51.415 al año, de acuerdo con los cálculos realizados sobre el precio de venta del vehículo.