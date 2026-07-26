26 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Cuánto cuesta la patente de los Tesla que llegaron a Uruguay

El desembarco de la marca también puso el foco en los costos que implica mantener uno de estos vehículos eléctricos en el país.

Por
Conocé los montos de los vehículos y de sus respectivas patentes.

Conocé los montos de los vehículos y de sus respectivas patentes.

  • Tesla oficializó su llegada a Uruguay con la venta de los modelos Model 3 y Model Y.
  • Los vehículos ya pueden reservarse a través del sitio web de la compañía.
  • La patente de los modelos eléctricos se calcula según las reglas establecidas por el Sucive.
  • El costo del tributo varía de acuerdo con la versión elegida de cada vehículo.

La llegada oficial de Tesla a Uruguay ya tiene sus primeros modelos disponibles y también los valores confirmados para el mercado local. La presentación de la marca se realizó durante un evento que contó con la presencia del presidente Yamandú Orsi, mientras que la compañía publicó en su sitio web los precios de los vehículos que comenzará a comercializar en esta primera etapa. Además, los interesados ya pueden reservar una unidad mediante un depósito previo.

La marca de Elon Musk comenzó a vender oficialmente sus vehículos eléctricos en Uruguay. 
Te puede interesar:

Cuánto cuesta un Tesla en Uruguay y qué modelos se pueden conseguir

Entre las opciones disponibles aparece el Tesla Model 3, que se ofrecerá en tres versiones diferentes. La variante Standard Range RWD tendrá un precio de US $32.990, mientras que la Long Range AWD, con una autonomía de hasta 750 kilómetros, costará US $37.990. En tanto, la versión Performance AWD será la más costosa de la gama, con un valor de US $49.990.

El Tesla Model 3.

El Tesla Model 3.

Por su parte, el Tesla Model Y llegará al país con dos configuraciones. La versión Rear-Wheel Drive, que ofrece una autonomía de 466 kilómetros y acelera de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos, tendrá un precio de US $36.490. En tanto, la Long Range Rear-Wheel Drive elevará la autonomía hasta los 661 kilómetros y costará US $41.490.

Cuánto cuestan las patentes de los Tesla que llegaron a Uruguay

El valor de la patente de los Tesla que comenzaron a venderse en Uruguay se calcula según los criterios establecidos por el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive). En este caso, los montos están expresados en pesos uruguayos, a diferencia del precio de los vehículos, que fue informado en dólares estadounidenses. Para los vehículos eléctricos 0km empadronados en 2026, la alícuota corresponde al 3% del valor de mercado sin IVA, mientras que quienes opten por abonar el tributo de forma anual pueden acceder a un descuento del 20%.

En el caso del Tesla Model 3, la versión Standard tendría una patente anual estimada de $33.930, mientras que la Long Range ascendería a $39.073. Por su parte, la variante Performance, la más costosa de la gama, alcanzaría un valor de $51.415 al año, de acuerdo con los cálculos realizados sobre el precio de venta del vehículo.

El Tesla Model Y

El Tesla Model Y

Por su parte, el Tesla Model Y también presenta diferencias según la versión elegida. La configuración Rear-Wheel Drive pagaría una patente anual aproximada de $37.530, mientras que la Long Range Rear-Wheel Drive tendría un costo de $42.673. De esta manera, quienes evalúen comprar alguno de estos modelos también deberán contemplar el costo anual de este impuesto al momento de calcular el gasto total del vehículo.

Noticias relacionadas

Los modelos avanzados de inteligencia artificial de OpenAI hackearon a otra compañía durante una prueba de seguridad.

Alarma mundial: la inteligencia artificial de Open AI hackeó por sí sola a otro sistema

La empresa de tecnología y vehículos eléctricos confirmó su arribo a Uruguay

Tesla llega a Uruguay: cuándo se esperan ver los autos eléctricos en el país

El Tesla Model Y continúa entre los vehículos eléctricos más buscados en el mercado de segunda mano de Estados Unidos.

Qué monto aproximado alcanza un Tesla usado en julio de 2026

Rating Cero

Reveló detalles que hasta el momento no se había animado a contar.

Se supo: Flor Vigna contó cómo descubrió la infidelidad de Luciano Castro con Griselda Siciliani

En la actualidad, el exactor vive en situación de calle y su caso reaparece con frecuencia en redes sociales, donde nuevas imágenes generan preocupación entre los usuarios. 

Fue una estrella en una serie adolescente de Nickelodeon pero hoy vive en situación de calle: de quien se trata

La cantante española eligió el Dior Book Tote, un modelo icónico de la casa francesa que se destaca por su diseño exclusivo y su presencia dentro del universo del lujo.

Así es el bolso de la marca Dior que lució Rosalía y fue furor: cuánto cuesta

Emily Ratajkowski no solo llama la atención por su carrera como la influencer, celebridad y empresaria, sino también por el estilo de su casa.

Cómo es la casa de Emily Ratajkowski que causó furor por sus detalles

Lali y su apoyo a Rosalía.

Lali Espósito defendió a Rosalía tras el escándalo en redes sociales

¿Wanda Nara y Martín Migueles vuelven a estar juntos?

Se filtró la foto de Wanda Nara y Martín Migueles que confirmaría la reconciliación

últimas noticias

Reveló detalles que hasta el momento no se había animado a contar.

Se supo: Flor Vigna contó cómo descubrió la infidelidad de Luciano Castro con Griselda Siciliani

Hace 12 minutos
Axel Kicillof junto a Lula da Silva.

Kicillof cruzó a Milei tras los ataques contra Lula: "No representa el sentir del pueblo argentino"

Hace 25 minutos
Milei volvió a apuntar contra el gobierno de Brasil. 

Milei denunció que el gobierno de Brasil puso plata en la campaña antiargentina

Hace 29 minutos
En la actualidad, el exactor vive en situación de calle y su caso reaparece con frecuencia en redes sociales, donde nuevas imágenes generan preocupación entre los usuarios. 

Fue una estrella en una serie adolescente de Nickelodeon pero hoy vive en situación de calle: de quien se trata

Hace 33 minutos
Un integrante de la Selección contó la verdad detrás de las sospechas tras la final entre Argentina y España: qué dijo

Un integrante de la Selección contó la verdad detrás de las sospechas tras la final entre Argentina y España: qué dijo

Hace 35 minutos