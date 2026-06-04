4 de junio de 2026 Inicio
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Cuál es la historia de Bosnia y Herzegovina, la selección que vuelve a decir presente en el Mundial 2026

Fue parte de Yugoslavia hasta su disolución y atravesó una sangrienta guerra durante su proceso de independencia.

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Un país que atravesó una violenta guerra y jugará su segundo Mundial.

Un país que atravesó una violenta guerra y jugará su segundo Mundial.

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  • Bosnia y Herzegovina jugará la Copa del Mundo por segunda vez en su historia.
  • Perteneció a la República Federativa Socialista de Yugoslavia hasta 1992.
  • Su independencia desencadenó una guerra que dejó cerca de 200.000 muertos y millones de desplazados.
  • Tras el conflicto, la Selección de Bosnia jugó su primer partido oficial en noviembre de 1995.

Bosnia y Herzegovina es una nación con 34 años de historia y estará presente en un Mundial por segunda vez. Para clasificar tuvo que atravesar un largo camino que incluyó las Eliminatorias y un durísimo repechaje continental, en el que venció a la cuatro veces campeona del mundo Italia en el partido definitorio. Volverá a este certamen tras lo que fue su participación en Brasil 2014, donde compartió zona de grupos con Argentina, rival contra el que cayó por 2-1. Aquella vez no pudo pasar la fase inicial pero consiguió su primera victoria en esta competición tras ganarle por 3-1 a Irán en el último partido.

Julián Álvarez y Lautaro Martínez entrenando en Kansas City.
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Bosnia formó parte de la República Federativa Socialista de Yugoslavia desde 1946 hasta comienzos de la década de 1990. Durante ese período, todas las actividades vinculadas al fútbol dependieron de la Federación de Fútbol de Yugoslavia, cuyo seleccionado tuvo una destacada presencia internacional y disputó siete Copas del Mundo entre 1950 y 1990. Sin embargo, el escenario político europeo cambió drásticamente tras la caída de los regímenes socialistas, y el 3 de marzo de 1992 Bosnia declaró su independencia. La nueva nación obtuvo rápidamente el reconocimiento de la comunidad internacional y ese mismo año ingresó a la Organización de las Naciones Unidas.

La independencia estuvo lejos de concretarse de manera pacífica. La ruptura con Yugoslavia dio origen a una guerra que enfrentó a bosnios musulmanes, serbios y croatas en una disputa marcada por intereses políticos, territoriales y étnicos.

guerra bosnia
El conflicto armado en Bosnia 1992.

El conflicto armado en Bosnia 1992.

Qué historia tiene Bosnia Herzegovina, la selección que está en el Mundial 2026

El conflicto por la independencia del país se extendió entre 1992 y 1995 y dejó profundas heridas en la sociedad bosnia. Durante esos años se produjeron campañas de limpieza étnica, masacres y desplazamientos forzados que obligaron a millones de personas a abandonar sus hogares.

Entre los hechos más graves se destacan la Masacre de Srebrenica, considerada el peor crimen ocurrido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y el asedio de Sarajevo, donde la población civil sufrió bombardeos y escasez durante casi cuatro años. Al finalizar la guerra, el saldo fue devastador: alrededor de 200.000 muertos, millones de refugiados y gran parte de la infraestructura del país destruida. La paz llegó recién a fines de 1995 con la firma de los Acuerdos de Dayton, que pusieron fin a los combates y sentaron las bases para la reconstrucción del Estado bosnio.

Sarajevo guerra Bosnia 1993
Sarajevo, la capital de Bosnia, devastada por la guerra.

Sarajevo, la capital de Bosnia, devastada por la guerra.

Mientras aún se desarrollaban los combates, la Asociación de Fútbol de Bosnia y Herzegovina comenzó a reorganizar la actividad deportiva nacional. Se creó una selección propia, se impulsaron competiciones regionales y posteriormente una liga unificada. En 1995 la FIFA le otorgó una membresía provisoria y, poco después de alcanzarse la paz, el seleccionado disputó su primer partido oficial reconocido internacionalmente. Durante 1996 llegaron sus primeros éxitos deportivos, incluida una histórica victoria frente a Italia. Ese mismo año la federación bosnia fue aceptada como miembro permanente de la FIFA y, en 1998, también ingresó a la UEFA, consolidando definitivamente su lugar en el fútbol internacional.

Actualmente, la Selección de Bosnia ocupa el puesto 65 del ranking FIFA. Tiene la particularidad de que nunca logró clasificar al máximo certamen a nivel continental (la Eurocopa), pero sí ha conseguido llegar al Mundial en más de una ocasión. Se metió al certamen de manera sufrida, tras ganarle por penales a Gales e Italia. Su máxima figura sigue siendo el inoxidable Edin Dzeko, quien debutó en la Selección en 2007 y es el jugador que más partidos jugó y más goles convirtió con esa camiseta. Bosnia compartirá el grupo B con Canadá, Suiza y Qatar.

Bosnia clasificación
La Selección celebra la clasificacion al Mundial.

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