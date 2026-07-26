La figura internacional mostró parte de su vida cotidiana a través de imágenes que despertaron la curiosidad de sus seguidores y generaron comentarios por su particular elección estética.

Emily Ratajkowski no solo llama la atención por su carrera como la influencer, celebridad y empresaria, sino también por el estilo de su casa.

¿Cómo es la casa de Emily Ratajkowski que causó furor por sus detalles? : la modelo y actriz mostró distintos rincones de su hogar a través de las redes sociales. La decoración, el arte y el estilo de los ambientes despertaron el interés de miles de seguidores.

Emily Ratajkowski no solo llama la atención por su carrera como la influencer, celebridad y empresaria, sino también por el estilo de su casa. A través de las publicaciones que comparte en sus redes sociales, la estadounidense dejó ver distintos espacios de su vivienda, cuya decoración se volvió una fuente de inspiración para sus seguidores. Ubicada en Los Ángeles, la propiedad combina un diseño ecléctico con muebles vintage, piezas de arte contemporáneo y textiles de inspiración bohemia, logrando un ambiente cálido y sofisticado.

Este tipo de contenido genera un gran interés entre quienes siguen a las celebridades y sienten curiosidad por descubrir cómo son los lugares donde viven y qué elementos reflejan su personalidad.

Uno de los rasgos más llamativos del hogar de Emily Ratajkowski es la mezcla de estilos . En lugar de apostar por una decoración completamente minimalista, la modelo eligió combinar muebles antiguos con objetos modernos y una cuidada selección de obras de arte.

Las alfombras de estilo boho aportan calidez a los ambientes, mientras que los tonos neutros predominan en paredes y mobiliario para dar protagonismo a las piezas decorativas. Además, la iluminación natura l es uno de los grandes atractivos de la vivienda, gracias a los amplios ventanales que permiten que la luz invada los espacios durante gran parte del día.

Las imágenes compartidas por la modelo muestran una casa que exhibe su personalidad y sus intereses. Libros, esculturas, cuadros, fotografías y objetos de diseño forman parte de la decoración y convierten cada ambiente en un espacio con identidad propia. Lejos de buscar una estética recargada, la vivienda equilibra elementos clásicos y contemporáneos, una tendencia cada vez más popular en el diseño de interiores.

Cada vez que comparte fotografías desde su propiedad, los usuarios reparan en los detalles de la decoración y el diseño de los ambientes, desde la elección de los muebles hasta los objetos que aportan personalidad a cada rincón. La combinación de obras de arte, piezas vintage, textiles de inspiración bohemia y espacios luminosos refleja un estilo cuidado, con una mezcla entre lo moderno y lo clásico que llamó la atención de sus seguidores.

El interés por sus interiores creció con el paso del tiempo, ya que muchas personas encuentran en sus publicaciones ideas para renovar sus propios rincones y conocer las tendencias que eligen las figuras internacionales. De esta manera, su casa se transformó en una referencia dentro del mundo del estilo interior, convirtiéndose en uno de los hogares de celebridades más comentados y admirados en internet.