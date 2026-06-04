4 de junio de 2026 Inicio
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Cómo le irá a la Selección argentina en el Mundial 2026, según el mercado: sorpresa rotunda

Un grupo de selecciones campeonas lideran las apuestas para ganar la Copa del Mundo, mientras que la Albiceleste aparece relegada en las proyecciones.

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Lionel Messi

Lionel Messi, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, en Kansas.

La cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026 ya entró en su tramo final y las proyecciones de los mercados de apuestas comenzaron a marcar tendencia. Una de las más llamativas surgió de la plataforma de predicciones Polymarket, donde la Selección argentina, vigente campeona del mundo, no aparece entre los cuatro máximos favoritos a quedarse con el trofeo. Según las operaciones realizadas por miles de usuarios, Francia lidera las probabilidades de consagración con un 17%, seguida muy de cerca por España (16%) e Inglaterra (11%).

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La gran sorpresa es que el equipo dirigido por Lionel Scaloni figura recién en el quinto lugar de las preferencias del mercado, con alrededor de un 9% de probabilidades de conquistar el título, apenas por encima de Brasil, que aparece con cifras similares. También se ubican por delante de la Albiceleste selecciones como Portugal, de manera que de evidencia la enorme confianza de los apostadores en varios equipos europeos antes del comienzo de la competencia.

Más allá de estas estimaciones, los antecedentes invitan a la cautela. Los mercados predictivos no funcionan como una proyección deportiva tradicional, sino que reflejan el dinero invertido por los usuarios en cada resultado. En otras palabras, muestran las expectativas colectivas de los apostadores en tiempo real y pueden variar de manera constante a medida que se acercan los partidos.

selección de francia 2026
La Selección de Francia es la favorita para los apostadores.

La Selección de Francia es la favorita para los apostadores.

Aun así, la posición de Argentina llama la atención porque llega al torneo como defensora de la corona obtenida en Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y con una base consolidada de figuras encabezadas por Lionel Messi. De hecho, el capitán argentino también aparece entre los candidatos a terminar como goleador del campeonato, una muestra de que el mercado reconoce el potencial competitivo de una selección que buscará alcanzar una histórica cuarta estrella.

Los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Sobre el papel, se trata de una zona accesible para el campeón vigente, aunque el nuevo formato de 48 equipos y la presión de defender el título obligan a evitar cualquier exceso de confianza.

El debut será el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) frente a Argelia en Kansas City. Se trata de un rival con experiencia internacional y futbolistas de jerarquía, aunque la Albiceleste parte como clara favorita para comenzar el certamen con una victoria.

estadio kansas
Argentina debutará el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City ante Argelia.

Argentina debutará el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City ante Argelia.

La segunda presentación llegará el lunes 22 de junio a las 14, cuando Argentina enfrente a Austria en Dallas. Este encuentro podría transformarse en el más exigente de la fase de grupos, especialmente después de que el conjunto europeo mostrara una evolución importante bajo la conducción de Ralf Rangnick. Sin embargo, los austríacos llegan con la baja sensible de Christoph Baumgartner por lesión.

La fase inicial concluirá el sábado 27 de junio a las 23, cuando la Albiceleste se mida ante Jordania en Dallas. El seleccionado asiático disputará su primera Copa del Mundo y aparece como el adversario menos experimentado del grupo. Si Argentina confirma los pronósticos y logra imponerse en los encuentros previos, ese compromiso podría servir para asegurar el primer puesto y encarar el cuadro eliminatorio con una posición favorable.

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