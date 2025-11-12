Adele protagonizará una película: será su debut en el mundo del cine

Según informó el portal de noticias TheWrap, el director de cine Tom Ford adaptará la novela Cry to Heaven (Un grito al cielo) de la escritora Anne Rice en una película, la cual estará protagonizada por la cantante Adele y los actores Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson y Owen Cooper. En la actualidad, se encuentra en etapa de preproducción en Londres y Roma.
Por otro lado, Ford optó por la autoproducción, ya que él mismo escribió el guion, la dirigirá y producirá, y buscará distribuidoras una vez finalizada. Esta novela de Rice transcurre en la Italia del siglo XVIII y narra la historia de dos colaboradores inesperados: un noble veneciano y un maestro castrato que intentan triunfar en el mundo de la ópera.
Además del debut actoral de Adele, que seguramente llegue acompañado por su música, y los intérpretes masculinos ya mencionados, el reparto incluirá a Ciarán Hinds, George MacKay, Mark Strong, Colin Firth, Paul Bettany, Daniel Quinn-Toye, Hunter Schafer, Josephine Thiesen, Thandie Newton, Theodore Pellerin, Daryl McCormack, Cassian Bilton, Hauk Hellestveit y Lux Pascal. Se espera que el rodaje principal comience en enero, con un estreno previsto para el 2026.
