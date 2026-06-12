Confesaron que un reconocido actor se reconcilió con una modelo: "Empezaron a conectar de nuevo"

La relación entre el actor Facundo Arana y la modelo María Susini volvió a ocupar un lugar central en las noticias del espectáculo luego de que se conociera una versión que indica que la pareja habría decidido reconciliarse después de atravesar una fuerte crisis sentimental.

La información fue revelada por un reconocido programa de espectáculos, donde aseguraron que ambos, tras un período de distancia , habrían encontrado nuevamente un punto de encuentro. El dato generó sorpresa entre sus seguidores porque se trata de una historia de amor que llevaba cerca de 20 años , con una familia formada y múltiples etapas compartidas.

El encargado de dar la noticia fue Pepe Ochoa, quien recordó que tiempo atrás había sido uno de los primeros periodistas en contar que la pareja estaba atravesando un momento complicado. Durante la emisión del programa, el panelista explicó que volvió a recibir información de la misma fuente que le había confirmado la separación. “ El año pasado se separaron. Ahora se reconciliaron ”, afirmó el periodista.

Según relató en LAM, el proceso no habría sido inmediato, sino que habría ocurrido después de varios meses de reflexión, cambios personales y situaciones familiares que volvieron a acercarlos. “ La decisión más fuerte fue de ella, que quería estar sola, ver qué le pasaba ”, explicó Pepe Ochoa sobre la etapa en la que María Susini habría decidido tomar distancia. Sin embargo, agregó una frase que resumió el supuesto giro en la historia: “ En el último tiempo, por un montón de cuestiones familiares, empezaron a conectar de nuevo y decidieron volver a apostar al amor ”.

Otro de los detalles que generó impacto fue la información vinculada a los sentimientos de Facundo Arana durante la crisis. Ochoa aseguró que, según la fuente consultada, el actor nunca habría querido terminar definitivamente la relación. “ Lo que sé, y lo que me dice la persona que me lo contó, es que Facundo nunca se quiso separar ”, expresó el panelista en vivo, una declaración que puso el foco en la intensidad del vínculo entre ambos y en el lugar que todavía tendría esa historia de amor.

La posible reconciliación llega después de una etapa en la que ambos habrían priorizado sus procesos personales y familiares. En el programa remarcaron que la pareja atravesó diferentes momentos durante sus dos décadas de relación, con alegrías, desafíos y crisis propias de un vínculo extenso. Hasta el momento, la noticia surge a partir de las declaraciones periodísticas y ninguno de los protagonistas confirmó públicamente el regreso, aunque la versión sostiene que el amor habría vuelto a encontrar un camino.

Facundo Arana festejó los 18 años de su hija

En paralelo a las versiones sobre una nueva oportunidad entre Facundo Arana y María Susini, el actor había vivido un momento profundamente emotivo dentro de su familia: el festejo de los 18 años de su hija India. La celebración tuvo un significado especial porque reflejó la historia construida durante años por la pareja, incluso en un contexto marcado por rumores de separación y cambios en su vida personal. A través de sus redes sociales, el actor compartió recuerdos y mensajes llenos de cariño para homenajear a su hija en una fecha muy importante.

El cumpleaños de India Arana volvió a mostrar el fuerte lazo familiar que une al actor y a la modelo. Más allá de las dificultades que una pareja puede atravesar, ambos siempre mantuvieron como prioridad el acompañamiento de sus hijos. Ese aspecto fue destacado por quienes siguen la trayectoria de la familia, ya que la relación entre Arana y Susini estuvo marcada no solamente por el romance, sino también por la construcción de un hogar y una vida compartida.

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La celebración también fue interpretada por algunos seguidores como una muestra de la cercanía que ambos mantuvieron durante la crisis. Las imágenes y recuerdos publicados por el actor recorrieron distintos momentos familiares, mostrando años de crecimiento, experiencias compartidas y una historia que se desarrolló frente al público. En ese contexto, las declaraciones de Pepe Ochoa sobre la reconciliación tomaron mayor relevancia, ya que hablaban de un vínculo que nunca habría perdido completamente su conexión.