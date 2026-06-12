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Dieron a conocer los peores datos del ex de Juanita Tinelli tras la grave denuncia

Aportaron crudos detalles de la acusación y revelaron informaciones exclusivas sobre la reconstrucción del episodio que involucra a su anterior pareja.

Juanita Tinelli denunció a su expareja.

Juanita Tinelli denunció a su expareja.

La denuncia realizada por Juanita Tinelli contra su expareja, Bautista Cuiña, sacudió al mundo del espectáculo durante este viernes. La hija de Marcelo Tinelli quedó involucrada en un episodio que fue presentado públicamente como un caso de violencia de género, ocurrido durante la madrugada en el boliche Costa 7070, ubicado en la zona de la Costanera de la Ciudad de Buenos Aires. Según trascendió, la joven habría denunciado haber recibido un golpe en el rostro durante una discusión que terminó escalando en gravedad.

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La información comenzó a circular en programas de televisión y tomó mayor dimensión cuando la periodista Fernanda Iglesias dio detalles del episodio y aseguró que había accedido a información del parte policial. La panelista explicó quién es el joven señalado y aportó datos sobre su entorno familiar y social. Según sus palabras, Bautista Cuiña "sería hijo de Fito Cuiña, empresario vinculado a una reconocida cadena de electrodomésticos, y pertenecería a una familia de alto poder económico".

Fernanda Iglesias fue una de las comunicadoras que más profundizó sobre la secuencia denunciada y relató que habría reconstruido los hechos “paso a paso”. Durante su intervención, afirmó que el muchacho señalado “se escapó antes de que llegaran efectivos policiales” y también detalló que Juanita estaba acompañada por seguridad privada: “Juana estaba acompañada por un custodio porque siempre está con él”.

JUANITA TINELLI BAUTISTA CUIÑA 1
Juanita y Bautista Cuiña, al momento de salir juntos.

Juanita y Bautista Cuiña, al momento de salir juntos.

Además, en un programa de televisión, Iglesias lanzó una frase que generó fuerte repercusión al referirse al acusado y al ambiente que lo rodea: “Es conocido el muchacho, dicen que es un bardo”.

Los detalles de la denuncia de Juanita Tinelli contra su ex novio

Durante la cobertura, Fernanda Iglesias contó que la situación habría ocurrido en la madrugada dentro del boliche Costa 7070, donde testigos habrían advertido una discusión intensa entre Juanita Tinelli y su expareja. Según lo informado en televisión, en el lugar se habrían escuchado gritos, insultos y una fuerte pelea, mientras algunas versiones indicaban que habría existido una agresión física.

La periodista de televisión explicó que la denuncia fue encuadrada dentro de un episodio de violencia de género y remarcó que, según la información que manejaba, la situación habría generado preocupación entre quienes estaban presentes. También señaló que el personal de seguridad habría tenido intervención y que la joven estaba acompañada por un custodio debido a que, según sus dichos, “siempre está con él”.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue el relato sobre lo ocurrido después del supuesto ataque. Iglesias aseguró que, de acuerdo con la reconstrucción que presentó, el joven habría abandonado el lugar antes de que arribaran efectivos policiales. En paralelo, trascendió que Juanita no habría aceptado una revisión médica inmediata por parte del SAME, por lo que las lesiones no pudieron ser constatadas en ese momento.

JUANITA TINELLI MARCELO TINELLI
Marcelo Tinelli está en el Mundial y recibió la noticia con suma preocupación.

Marcelo Tinelli está en el Mundial y recibió la noticia con suma preocupación.

La situación generó una fuerte reacción dentro del entorno de la familia Tinelli, especialmente porque, según las versiones difundidas, la relación entre ambos habría terminado de manera conflictiva. Mientras continúa la investigación, el caso vuelve a poner en las agendas pública y de la televisión la importancia de visibilizar las denuncias vinculadas a la violencia de género, el acompañamiento a las víctimas y la necesidad de que los hechos sean esclarecidos por la Justicia.

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